На Ямале ужесточили коронавирусные ограничения

Запрет на проведение массовых мероприятий сохранится до 19 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ограничения на проведение массовых мероприятий в Ямало-Ненецком автономном округе продлят до 19 февраля. До 12 февраля в регионе не будут работать детские сады. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

«До 19 февраля включительно: продлевается ограничение на проведение массовых мероприятий, сохраняется требование перевести не менее 50% сотрудников на удаленный режим работы. До 12 февраля в регионе приостановлено посещение детских садов и школ учащимися первых-восьмых классов, ссузов, за исключением студентов выпускных групп», — говорится в сообщении правительства ЯНАО.

Ранее в правительстве ЯНАО сообщили, что в регионе увеличилось число госпитализаций с COVID-19. В регионе начали разворачивать дополнительные койки для больных COVID.