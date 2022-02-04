04 февраля 2022
03 февраля 2022
02 февраля 2022

На Ямале ужесточили коронавирусные ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничения при посещении ТЦ
Запрет на проведение массовых мероприятий сохранится до 19 февраля Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Ограничения на проведение массовых мероприятий в Ямало-Ненецком автономном округе продлят до 19 февраля. До 12 февраля в регионе не будут работать детские сады. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

«До 19 февраля включительно: продлевается ограничение на проведение массовых мероприятий, сохраняется требование перевести не менее 50% сотрудников на удаленный режим работы. До 12 февраля в регионе приостановлено посещение детских садов и школ учащимися первых-восьмых классов, ссузов, за исключением студентов выпускных групп», — говорится в сообщении правительства ЯНАО.

Ранее в правительстве ЯНАО сообщили, что в регионе увеличилось число госпитализаций с COVID-19. В регионе начали разворачивать дополнительные койки для больных COVID.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ограничения на проведение массовых мероприятий в Ямало-Ненецком автономном округе продлят до 19 февраля. До 12 февраля в регионе не будут работать детские сады. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона. «До 19 февраля включительно: продлевается ограничение на проведение массовых мероприятий, сохраняется требование перевести не менее 50% сотрудников на удаленный режим работы. До 12 февраля в регионе приостановлено посещение детских садов и школ учащимися первых-восьмых классов, ссузов, за исключением студентов выпускных групп», — говорится в сообщении правительства ЯНАО. Ранее в правительстве ЯНАО сообщили, что в регионе увеличилось число госпитализаций с COVID-19. В регионе начали разворачивать дополнительные койки для больных COVID.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...