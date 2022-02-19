Курганские депутаты отберут вопросы для губернатора

Депутаты собирают вопросы к губернатору Вадиму Шумкову Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Курганской облдумы на заседании 22 февраля утвердят вопросы, которые у них накопились к губернатору Вадиму Шумкову. Об этом говорится на сайте облдумы. Ежегодный отчет главы региона о работе правительства перед облдумой предусмотрен Уставом Курганской области.

«На заседании областной думы предстоит сформировать перечень вопросов к ежегодному отчету губернатора Курганской области о результатах деятельности правительства региона. Также парламентариям предстоит заслушать отчет начальника УМВД России по Курганской области о деятельности полиции за 2021 год», — говорится в релизе думы.

URA.RU писало, что депутаты готовят вопросы, на которые губернатор Вадим Шумков будет должен ответить, выступая с ежегодным отчетом о деятельности регионального правительства. Обсуждение вопросов проходило на заседаниях думских комитетов. Согласно Уставу Курганской области, губернатор раз в год отчитывается перед облдумой.

Будет ли Шумков отчитываться перед депутатами — такой запрос направлен в пресс-службу правительства региона. В ближайшее время там пообещали предоставить информацию.