19 февраля 2022
18 февраля 2022

Курганские депутаты отберут вопросы для губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Итоговая пресс-конференция в департаменте образования. Курган , депутат, чиновник, приказ, шариковая ручка
Депутаты собирают вопросы к губернатору Вадиму Шумкову Фото:

Депутаты Курганской облдумы на заседании 22 февраля утвердят вопросы, которые у них накопились к губернатору Вадиму Шумкову. Об этом говорится на сайте облдумы. Ежегодный отчет главы региона о работе правительства перед облдумой предусмотрен Уставом Курганской области.

«На заседании областной думы предстоит сформировать перечень вопросов к ежегодному отчету губернатора Курганской области о результатах деятельности правительства региона. Также парламентариям предстоит заслушать отчет начальника УМВД России по Курганской области о деятельности полиции за 2021 год», — говорится в релизе думы.

URA.RU писало, что депутаты готовят вопросы, на которые губернатор Вадим Шумков будет должен ответить, выступая с ежегодным отчетом о деятельности регионального правительства. Обсуждение вопросов проходило на заседаниях думских комитетов. Согласно Уставу Курганской области, губернатор раз в год отчитывается перед облдумой.

Будет ли Шумков отчитываться перед депутатами — такой запрос направлен в пресс-службу правительства региона. В ближайшее время там пообещали предоставить информацию.

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Депутаты Курганской облдумы на заседании 22 февраля утвердят вопросы, которые у них накопились к губернатору Вадиму Шумкову. Об этом говорится на сайте облдумы. Ежегодный отчет главы региона о работе правительства перед облдумой предусмотрен Уставом Курганской области. «На заседании областной думы предстоит сформировать перечень вопросов к ежегодному отчету губернатора Курганской области о результатах деятельности правительства региона. Также парламентариям предстоит заслушать отчет начальника УМВД России по Курганской области о деятельности полиции за 2021 год», — говорится в релизе думы. URA.RU писало, что депутаты готовят вопросы, на которые губернатор Вадим Шумков будет должен ответить, выступая с ежегодным отчетом о деятельности регионального правительства. Обсуждение вопросов проходило на заседаниях думских комитетов. Согласно Уставу Курганской области, губернатор раз в год отчитывается перед облдумой. Будет ли Шумков отчитываться перед депутатами — такой запрос направлен в пресс-службу правительства региона. В ближайшее время там пообещали предоставить информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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