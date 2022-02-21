На вокзале Донецка взорвался украинский диверсант

Диверсант пытался установить взрывное устройство на вокзале Донецка Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

На железнодорожном вокзале Донецка произошел самоподрыв украинского диверсанта. Об этом сообщил военный корреспондент Донбасса Андрей Руденко. По словам журналиста, диверсант пытался установить взрывное устройство.

«Около пяти утра произошел самоподрыв украинского диверсанта при попытки установки взрывное устройство в районе Донецкого ЖД вокзала», — рассказал Руденко. Слова военкора передает издание «Донбасс Cегодня».

Накануне окраины Донецка подверглись длительному минометному обстрелу. По словам корреспондента URA.RU, артобстрелу подверглись северная и западная окраины Донецка, откуда более получаса доносится грохот от разрыва снарядов. Народная милиция ЛНР сообщала, что ВСУ начали обстрел территории ЛНР из артиллерийских орудий и, возможно, готовят наступление.