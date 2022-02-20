ЛНР: ВСУ начали обстрел республики по всей линии соприкосновения

Ситуация в ЛНР обостряется. Фото из архива Фото: Минобороны России/Игорь Руденко

новость из сюжета Война на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстрел территории Луганской народной республики (ЛНР) из артиллерийских орудий и, возможно, готовят наступление. Об этом сообщила Народная милиция республики.

«ВСУ обстреливают из арторудий территорию ЛНР по всей линии соприкосновения, предположительно, готовятся наступать», — передает заявление Народной милиции ЛНР РИА Новости. Отмечается, что обстановка на линии соприкосновения становится напряженнее, украинская сторона предпринимала ряд жестких действий.

Ранее URA.RU сообщало, что жители окраин Донецка и близлежащих населенных пунктов по ночам стали укрываться в бомбоубежищах из-за массивных обстрелов. Сейчас мужчин, проживающих в Донбассе, призывают на службу. В основном на мобилизацию приходят мужчины в возрасте 40-60 лет. Призывники рассчитывают продержаться два дня, а затем ждут помощь от России, так как понимают, что сами не справятся с украинской армией.