Окраины Донецка подверглись длительному минометному обстрелу

Грохот от взрывов на окраинах Донецка доносится в течение получаса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

На окраинах Донецка более получаса гремят взрывы артиллерийских снарядов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU находящийся на месте событий.

По словам журналиста, артобстрелу подверглись северная и западная окраины Донецка, откуда более получаса доносится грохот от разрыва снарядов. Корреспондент, подчеркнул, что обстрел окраин в ночь на 20 февраля значительно интенсивнее, чем был сутками ранее.

Ранее сообщалось, что за 18 февраля СЦКК зафиксировали 31 обстрел Луганской народной республики. Задержанный украинский диверсант рассказал о плане Киева по наступлению на Донбасс.