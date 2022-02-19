Окраины Донецка подверглись длительному минометному обстрелу

На окраинах Донецка более получаса гремят взрывы артиллерийских снарядов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU находящийся на месте событий.
По словам журналиста, артобстрелу подверглись северная и западная окраины Донецка, откуда более получаса доносится грохот от разрыва снарядов. Корреспондент, подчеркнул, что обстрел окраин в ночь на 20 февраля значительно интенсивнее, чем был сутками ранее.
На окраинах Донецка более получаса гремят взрывы артиллерийских снарядов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU находящийся на месте событий. По словам журналиста, артобстрелу подверглись северная и западная окраины Донецка, откуда более получаса доносится грохот от разрыва снарядов. Корреспондент, подчеркнул, что обстрел окраин в ночь на 20 февраля значительно интенсивнее, чем был сутками ранее. Ранее сообщалось, что за 18 февраля СЦКК зафиксировали 31 обстрел Луганской народной республики. Задержанный украинский диверсант рассказал о плане Киева по наступлению на Донбасс.