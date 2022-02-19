19 февраля 2022

Окраины Донецка подверглись длительному минометному обстрелу

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Грохот от взрывов на окраинах Донецка доносится в течение получаса Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

На окраинах Донецка более получаса гремят взрывы артиллерийских снарядов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU находящийся на месте событий.

По словам журналиста, артобстрелу подверглись северная и западная окраины Донецка, откуда более получаса доносится грохот от разрыва снарядов. Корреспондент, подчеркнул, что обстрел окраин в ночь на 20 февраля значительно интенсивнее, чем был сутками ранее.

Ранее сообщалось, что за 18 февраля СЦКК зафиксировали 31 обстрел Луганской народной республики. Задержанный украинский диверсант рассказал о плане Киева по наступлению на Донбасс.

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На окраинах Донецка более получаса гремят взрывы артиллерийских снарядов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU находящийся на месте событий. По словам журналиста, артобстрелу подверглись северная и западная окраины Донецка, откуда более получаса доносится грохот от разрыва снарядов. Корреспондент, подчеркнул, что обстрел окраин в ночь на 20 февраля значительно интенсивнее, чем был сутками ранее. Ранее сообщалось, что за 18 февраля СЦКК зафиксировали 31 обстрел Луганской народной республики. Задержанный украинский диверсант рассказал о плане Киева по наступлению на Донбасс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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