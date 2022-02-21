В Кремле удивились предупреждениям посольства США о терактах в РФ

21 февраля 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что с информацией о терактах разбираются Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские власти не знают об угрозе террористических атак в РФ, но разбираются в полученной информации. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о предупреждениях посольства США в России, касающихся возможных терактов на территории страны. «Это весьма необычная практика — подобная публикация со стороны дипломатических представительств. Мы разбираемся, были ли какие-то сигналы от американцев по линии спецслужб. Мне неизвестно о том, что были такие сигналы», — коротко пояснил представитель Кремля во время конференц-колла. 20 февраля посольство США в Москве предупредило своих граждан о возможных терактах в Москве, Санкт-Петербурге и в районах, находящихся вдоль границы России и Украины. По этой информации, существует угроза нападения в торговых центрах, на станциях ж/д и метро, а также других местах скопления людей, пишет MK.RU . При этом источники, на основе которых сделаны выводы о готовящихся террористических атаках, в заявлении не приводятся, отмечает Nation News. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские власти не знают об угрозе террористических атак в РФ, но разбираются в полученной информации. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о предупреждениях посольства США в России, касающихся возможных терактов на территории страны. «Это весьма необычная практика — подобная публикация со стороны дипломатических представительств. Мы разбираемся, были ли какие-то сигналы от американцев по линии спецслужб. Мне неизвестно о том, что были такие сигналы», — коротко пояснил представитель Кремля во время конференц-колла. 20 февраля посольство США в Москве предупредило своих граждан о возможных терактах в Москве, Санкт-Петербурге и в районах, находящихся вдоль границы России и Украины. По этой информации, существует угроза нападения в торговых центрах, на станциях ж/д и метро, а также других местах скопления людей, пишет MK.RU. При этом источники, на основе которых сделаны выводы о готовящихся террористических атаках, в заявлении не приводятся, отмечает Nation News.