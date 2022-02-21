В Кремле удивились предупреждениям посольства США о терактах в РФ

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков заявил, что с информацией о терактах разбираются Фото:

Российские власти не знают об угрозе террористических атак в РФ, но разбираются в полученной информации. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о предупреждениях посольства США в России, касающихся возможных терактов на территории страны.

«Это весьма необычная практика — подобная публикация со стороны дипломатических представительств. Мы разбираемся, были ли какие-то сигналы от американцев по линии спецслужб. Мне неизвестно о том, что были такие сигналы», — коротко пояснил представитель Кремля во время конференц-колла.

20 февраля посольство США в Москве предупредило своих граждан о возможных терактах в Москве, Санкт-Петербурге и в районах, находящихся вдоль границы России и Украины. По этой информации, существует угроза нападения в торговых центрах, на станциях ж/д и метро, а также других местах скопления людей, пишет MK.RU. При этом источники, на основе которых сделаны выводы о готовящихся террористических атаках, в заявлении не приводятся, отмечает Nation News.

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Российские власти не знают об угрозе террористических атак в РФ, но разбираются в полученной информации. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о предупреждениях посольства США в России, касающихся возможных терактов на территории страны. «Это весьма необычная практика — подобная публикация со стороны дипломатических представительств. Мы разбираемся, были ли какие-то сигналы от американцев по линии спецслужб. Мне неизвестно о том, что были такие сигналы», — коротко пояснил представитель Кремля во время конференц-колла. 20 февраля посольство США в Москве предупредило своих граждан о возможных терактах в Москве, Санкт-Петербурге и в районах, находящихся вдоль границы России и Украины. По этой информации, существует угроза нападения в торговых центрах, на станциях ж/д и метро, а также других местах скопления людей, пишет MK.RU. При этом источники, на основе которых сделаны выводы о готовящихся террористических атаках, в заявлении не приводятся, отмечает Nation News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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