Посольство США предупредило о терактах в России

Посольство США в Москве предупредило своих граждан о возможных терактах в Москве, Санкт-Петербурге и в районах, находящихся вдоль границы России и Украины. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте диппредставительства.
«По сообщениям СМИ, существует угроза нападения в торговых центрах, на станциях ж/д и метро, а также других местах скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург и районы вдоль границы России с Украиной», — говорится в заявлении. Источники, на основе которых сделаны выводы о готовящихся терактах, не приводятся. Помимо этого, посольство США рекомендует американским гражданам воздержаться от поездок в Россию в связи с напряженной ситуацией на Украине.
Ранее дипломаты РФ обвинили США в спекуляции на слухах о войне. Несмотря на несостоявшееся 16 февраля «вторжение» России на Украину, в США продолжают раскручивать маховик антироссийской истерии и говорят о неизбежности начала военных действий, заявили представители дипконсульства РФ в США.
Посольство США в Москве предупредило своих граждан о возможных терактах в Москве, Санкт-Петербурге и в районах, находящихся вдоль границы России и Украины. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте диппредставительства. «По сообщениям СМИ, существует угроза нападения в торговых центрах, на станциях ж/д и метро, а также других местах скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург и районы вдоль границы России с Украиной», — говорится в заявлении. Источники, на основе которых сделаны выводы о готовящихся терактах, не приводятся. Помимо этого, посольство США рекомендует американским гражданам воздержаться от поездок в Россию в связи с напряженной ситуацией на Украине. Ранее дипломаты РФ обвинили США в спекуляции на слухах о войне. Несмотря на несостоявшееся 16 февраля «вторжение» России на Украину, в США продолжают раскручивать маховик антироссийской истерии и говорят о неизбежности начала военных действий, заявили представители дипконсульства РФ в США.