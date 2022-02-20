20 февраля 2022

Посольство США предупредило о терактах в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов Америки. Москва, американский флаг, флаг сша, американское посольство, посольство сша
В крупных городах РФ существует террористическая угроза, сообщили в посольстве США Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Посольство США в Москве предупредило своих граждан о возможных терактах в Москве, Санкт-Петербурге и в районах, находящихся вдоль границы России и Украины. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте диппредставительства.

«По сообщениям СМИ, существует угроза нападения в торговых центрах, на станциях ж/д и метро, а также других местах скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург и районы вдоль границы России с Украиной», — говорится в заявлении. Источники, на основе которых сделаны выводы о готовящихся терактах, не приводятся. Помимо этого, посольство США рекомендует американским гражданам воздержаться от поездок в Россию в связи с напряженной ситуацией на Украине.

Ранее дипломаты РФ обвинили США в спекуляции на слухах о войне. Несмотря на несостоявшееся 16 февраля «вторжение» России на Украину, в США продолжают раскручивать маховик антироссийской истерии и говорят о неизбежности начала военных действий, заявили представители дипконсульства РФ в США.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Посольство США в Москве предупредило своих граждан о возможных терактах в Москве, Санкт-Петербурге и в районах, находящихся вдоль границы России и Украины. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте диппредставительства. «По сообщениям СМИ, существует угроза нападения в торговых центрах, на станциях ж/д и метро, а также других местах скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург и районы вдоль границы России с Украиной», — говорится в заявлении. Источники, на основе которых сделаны выводы о готовящихся терактах, не приводятся. Помимо этого, посольство США рекомендует американским гражданам воздержаться от поездок в Россию в связи с напряженной ситуацией на Украине. Ранее дипломаты РФ обвинили США в спекуляции на слухах о войне. Несмотря на несостоявшееся 16 февраля «вторжение» России на Украину, в США продолжают раскручивать маховик антироссийской истерии и говорят о неизбежности начала военных действий, заявили представители дипконсульства РФ в США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...