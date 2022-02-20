Посольство США предупредило о терактах в России

21 февраля 2022 в 01:32 Размер текста - 17 +

В крупных городах РФ существует террористическая угроза, сообщили в посольстве США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Посольство США в Москве предупредило своих граждан о возможных терактах в Москве, Санкт-Петербурге и в районах, находящихся вдоль границы России и Украины. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте диппредставительства. «По сообщениям СМИ, существует угроза нападения в торговых центрах, на станциях ж/д и метро, а также других местах скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург и районы вдоль границы России с Украиной», — говорится в заявлении. Источники, на основе которых сделаны выводы о готовящихся терактах, не приводятся. Помимо этого, посольство США рекомендует американским гражданам воздержаться от поездок в Россию в связи с напряженной ситуацией на Украине. Ранее дипломаты РФ обвинили США в спекуляции на слухах о войне. Несмотря на несостоявшееся 16 февраля «вторжение» России на Украину, в США продолжают раскручивать маховик антироссийской истерии и говорят о неизбежности начала военных действий, заявили представители дипконсульства РФ в США. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Посольство США в Москве предупредило своих граждан о возможных терактах в Москве, Санкт-Петербурге и в районах, находящихся вдоль границы России и Украины. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте диппредставительства. «По сообщениям СМИ, существует угроза нападения в торговых центрах, на станциях ж/д и метро, а также других местах скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург и районы вдоль границы России с Украиной», — говорится в заявлении. Источники, на основе которых сделаны выводы о готовящихся терактах, не приводятся. Помимо этого, посольство США рекомендует американским гражданам воздержаться от поездок в Россию в связи с напряженной ситуацией на Украине. Ранее дипломаты РФ обвинили США в спекуляции на слухах о войне. Несмотря на несостоявшееся 16 февраля «вторжение» России на Украину, в США продолжают раскручивать маховик антироссийской истерии и говорят о неизбежности начала военных действий, заявили представители дипконсульства РФ в США.