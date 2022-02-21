В Кремле похвалили российских спортсменов после Олимпиады

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Встреча олимпийских медалистов Дениса Спицова и Александра Большунова в аэропорту. Тюмень, олимпийские медали, бронза, серебро, медали олимпиады
У России больше всего серебренных и бронзовых медалей Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

В Кремле довольны выступлением российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это неформальный зачет. Наши олимпийцы молодцы, каждый выложился по полной. Конечно, мы все хотим, чтобы все медали на Олимпиаде были наши, но это невозможно. Кто-то был сильнее, мы радуемся и за наши победы, и за победы соперников. Все это способствует развитию идей для спорта и Олимпизма», — сказал Песков во время конференц-колла.

Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля. Разрывалось 109 комплектов медалей среди представителей из 91 государства. Они состязались в 14 видах спорта. РФ заняла второе место по количеству наград — сборная Олимпийского комитета России получила 32 медали.

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В Кремле довольны выступлением российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это неформальный зачет. Наши олимпийцы молодцы, каждый выложился по полной. Конечно, мы все хотим, чтобы все медали на Олимпиаде были наши, но это невозможно. Кто-то был сильнее, мы радуемся и за наши победы, и за победы соперников. Все это способствует развитию идей для спорта и Олимпизма», — сказал Песков во время конференц-колла. Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля. Разрывалось 109 комплектов медалей среди представителей из 91 государства. Они состязались в 14 видах спорта. РФ заняла второе место по количеству наград — сборная Олимпийского комитета России получила 32 медали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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