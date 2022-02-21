В Кремле похвалили российских спортсменов после Олимпиады

21 февраля 2022 в 14:05 Размер текста - 17 +

У России больше всего серебренных и бронзовых медалей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине В Кремле довольны выступлением российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это неформальный зачет. Наши олимпийцы молодцы, каждый выложился по полной. Конечно, мы все хотим, чтобы все медали на Олимпиаде были наши, но это невозможно. Кто-то был сильнее, мы радуемся и за наши победы, и за победы соперников. Все это способствует развитию идей для спорта и Олимпизма», — сказал Песков во время конференц-колла. Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля. Разрывалось 109 комплектов медалей среди представителей из 91 государства. Они состязались в 14 видах спорта. РФ заняла второе место по количеству наград — сборная Олимпийского комитета России получила 32 медали. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Кремле довольны выступлением российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это неформальный зачет. Наши олимпийцы молодцы, каждый выложился по полной. Конечно, мы все хотим, чтобы все медали на Олимпиаде были наши, но это невозможно. Кто-то был сильнее, мы радуемся и за наши победы, и за победы соперников. Все это способствует развитию идей для спорта и Олимпизма», — сказал Песков во время конференц-колла. Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля. Разрывалось 109 комплектов медалей среди представителей из 91 государства. Они состязались в 14 видах спорта. РФ заняла второе место по количеству наград — сборная Олимпийского комитета России получила 32 медали.