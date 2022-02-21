Путин проводит экстренное заседание Совбеза

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Возможно, речь пойдет о ситуации в Донбассе Фото:

Президент России Владимир Путин сегодня, 21 февраля, проводит внеочередное заседание Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе конференц-колаа.

Владимир Путин проведет заседание Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это большой Совет безопасности. Думаю, будет выступление Путина и других спикеров», — сообщил он в ходе конференц-колла.

По словам Пескова, заседание будет внеочередным. Не исключено, что оно будет касаться обострения ситуации в Донбассе, сообщает «Царьград».

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Президент России Владимир Путин сегодня, 21 февраля, проводит внеочередное заседание Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе конференц-колаа. Владимир Путин проведет заседание Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это большой Совет безопасности. Думаю, будет выступление Путина и других спикеров», — сообщил он в ходе конференц-колла. По словам Пескова, заседание будет внеочередным. Не исключено, что оно будет касаться обострения ситуации в Донбассе, сообщает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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