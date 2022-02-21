Путин проводит экстренное заседание Совбеза

Возможно, речь пойдет о ситуации в Донбассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин сегодня, 21 февраля, проводит внеочередное заседание Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе конференц-колаа.

Владимир Путин проведет заседание Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это большой Совет безопасности. Думаю, будет выступление Путина и других спикеров», — сообщил он в ходе конференц-колла.

По словам Пескова, заседание будет внеочередным. Не исключено, что оно будет касаться обострения ситуации в Донбассе, сообщает «Царьград».