Мария Захарова заранее предугадала реакцию Запада на признание Россией ЛНР и ДНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР

Реакция ряда западных стран на признание Донецкой и Луганской народной республик президентом РФ Владимиром Путиным — предсказуема, и это стало очевидно в последние два месяца. С таким заявлением выступила представитель МИД России Мария Захарова.

«А мы что, не знали что ли, как они будут реагировать? Конечно, знали. И мне кажется, последние два месяца были крайне показательны. Врали, врут и будут врать», — коротко прокомментировала она произошедшее, видеозапись интервью есть в telegram-канале Захаровой.

Несмотря на это, Россия по-прежнему готова к диалогу с Западом, приводит ее слова телеканал 360. «Могу сказать, что даже в самые для нас непростые моменты откровенного вранья, лжи и клеветы мы всегда выступали за диалог, за переговоры», — добавила она.

21 февраля состоялось заседание Совета безопасности России, в ходе которого президент РФ Владимир Путин выслушал мнения о признании независимости в отношении ДНР и ЛНР, пишет Life . После этого глава государства подписал указ о признании республик Донбасса.