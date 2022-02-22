Захарова: реакция Запада на признание Донбасса предсказуема. «Врали и будут врать»

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова заранее предугадала реакцию Запада на признание Россией ЛНР и ДНР Фото:
новость из сюжета
Признание независимости ДНР и ЛНР

Реакция ряда западных стран на признание Донецкой и Луганской народной республик президентом РФ Владимиром Путиным — предсказуема, и это стало очевидно в последние два месяца. С таким заявлением выступила представитель МИД России Мария Захарова.

«А мы что, не знали что ли, как они будут реагировать? Конечно, знали. И мне кажется, последние два месяца были крайне показательны. Врали, врут и будут врать», — коротко прокомментировала она произошедшее, видеозапись интервью есть в telegram-канале Захаровой.

Несмотря на это, Россия по-прежнему готова к диалогу с Западом, приводит ее слова телеканал 360. «Могу сказать, что даже в самые для нас непростые моменты откровенного вранья, лжи и клеветы мы всегда выступали за диалог, за переговоры», — добавила она.

21 февраля состоялось заседание Совета безопасности России, в ходе которого президент РФ Владимир Путин выслушал мнения о признании независимости в отношении ДНР и ЛНР, пишет Life. После этого глава государства подписал указ о признании республик Донбасса.

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Реакция ряда западных стран на признание Донецкой и Луганской народной республик президентом РФ Владимиром Путиным — предсказуема, и это стало очевидно в последние два месяца. С таким заявлением выступила представитель МИД России Мария Захарова. «А мы что, не знали что ли, как они будут реагировать? Конечно, знали. И мне кажется, последние два месяца были крайне показательны. Врали, врут и будут врать», — коротко прокомментировала она произошедшее, видеозапись интервью есть в telegram-канале Захаровой. Несмотря на это, Россия по-прежнему готова к диалогу с Западом, приводит ее слова телеканал 360. «Могу сказать, что даже в самые для нас непростые моменты откровенного вранья, лжи и клеветы мы всегда выступали за диалог, за переговоры», — добавила она. 21 февраля состоялось заседание Совета безопасности России, в ходе которого президент РФ Владимир Путин выслушал мнения о признании независимости в отношении ДНР и ЛНР, пишет Life. После этого глава государства подписал указ о признании республик Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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