21 февраля 2022

Путин признал независимость ДНР и ЛНР

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин выступил за признание независимости Донбасса Фото:

Президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Об этом российский лидер заявил по итогам заседания Совета Безопасности РФ.

«Считаю необходимым принять давно назревшее решение — незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики», — сказал Путин в ходе обращения к россиянам. Трансляция велась на телеканале RT.

Депутаты Госдумы проголосовали за отправку обращения о признании независимости республик Донбасса президенту РФ Владимиру Путину. Первый документ внесли депутаты от КПРФ, второй — от «Единой России». Пока ни одна страна-член ООН не признала ДНР и ЛНР самостоятельными государствами. Российский лидер отреагировал и сказал, что нужно сделать все для решения проблем Донбасса. Киев обратился в Совет безопасности ООН с критикой предложения российских депутатов. Инициатива идет вразрез с Минскими соглашениями, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Об этом российский лидер заявил по итогам заседания Совета Безопасности РФ. «Считаю необходимым принять давно назревшее решение — незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики», — сказал Путин в ходе обращения к россиянам. Трансляция велась на телеканале RT. Депутаты Госдумы проголосовали за отправку обращения о признании независимости республик Донбасса президенту РФ Владимиру Путину. Первый документ внесли депутаты от КПРФ, второй — от «Единой России». Пока ни одна страна-член ООН не признала ДНР и ЛНР самостоятельными государствами. Российский лидер отреагировал и сказал, что нужно сделать все для решения проблем Донбасса. Киев обратился в Совет безопасности ООН с критикой предложения российских депутатов. Инициатива идет вразрез с Минскими соглашениями, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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