Пермская ОПГ завладела банковскими данными россиян

22 февраля 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

Счета россиян могли быть обнулены с помощью данных, попавших преступникам Фото: Алексей Андронов © URA.RU Банда, состоящая из жителей Перми, Петербурга и Саратова, торговала в интернете персональными данными россиян, в том числе живущих за пределами страны. В руках злоумышленников были данные банковских карт, номера соцстрахования, пароли доступа к удаленной работе с компьютером пользователя, с помощью которых можно было осуществлять платежи без ведома владельцев. Силовики в ходе спецоперации задержали шестерых подозреваемых, сообщили в МВД России. «Пресечена деятельность группировки, создавшей в сети интернет-площадки, на которых осуществлялась покупка и продажа персональных данных пользователей систем дистанционного банковского обслуживания, банковских карт, номеров социального страхования граждан, проживающих за рубежом, а также доступов к серверам по протоколу удаленного рабочего стола (RDP)», — сообщается на сайте ведомства. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). При обысках в домах и офисах фигурантов дела силовики кроме компьютеров и документов изъяли 24 золотых слитка 999 пробы весом по 100 граммов каждый, три автомобиля премиум-класса и 12 млн рублей. Все задержанные отправлены в СИЗО. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Банда, состоящая из жителей Перми, Петербурга и Саратова, торговала в интернете персональными данными россиян, в том числе живущих за пределами страны. В руках злоумышленников были данные банковских карт, номера соцстрахования, пароли доступа к удаленной работе с компьютером пользователя, с помощью которых можно было осуществлять платежи без ведома владельцев. Силовики в ходе спецоперации задержали шестерых подозреваемых, сообщили в МВД России. «Пресечена деятельность группировки, создавшей в сети интернет-площадки, на которых осуществлялась покупка и продажа персональных данных пользователей систем дистанционного банковского обслуживания, банковских карт, номеров социального страхования граждан, проживающих за рубежом, а также доступов к серверам по протоколу удаленного рабочего стола (RDP)», — сообщается на сайте ведомства. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). При обысках в домах и офисах фигурантов дела силовики кроме компьютеров и документов изъяли 24 золотых слитка 999 пробы весом по 100 граммов каждый, три автомобиля премиум-класса и 12 млн рублей. Все задержанные отправлены в СИЗО.