Пермская ОПГ завладела банковскими данными россиян

Банда, состоящая из жителей Перми, Петербурга и Саратова, торговала в интернете персональными данными россиян, в том числе живущих за пределами страны. В руках злоумышленников были данные банковских карт, номера соцстрахования, пароли доступа к удаленной работе с компьютером пользователя, с помощью которых можно было осуществлять платежи без ведома владельцев. Силовики в ходе спецоперации задержали шестерых подозреваемых, сообщили в МВД России.
«Пресечена деятельность группировки, создавшей в сети интернет-площадки, на которых осуществлялась покупка и продажа персональных данных пользователей систем дистанционного банковского обслуживания, банковских карт, номеров социального страхования граждан, проживающих за рубежом, а также доступов к серверам по протоколу удаленного рабочего стола (RDP)», — сообщается на сайте ведомства. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).
При обысках в домах и офисах фигурантов дела силовики кроме компьютеров и документов изъяли 24 золотых слитка 999 пробы весом по 100 граммов каждый, три автомобиля премиум-класса и 12 млн рублей. Все задержанные отправлены в СИЗО.
Банда, состоящая из жителей Перми, Петербурга и Саратова, торговала в интернете персональными данными россиян, в том числе живущих за пределами страны. В руках злоумышленников были данные банковских карт, номера соцстрахования, пароли доступа к удаленной работе с компьютером пользователя, с помощью которых можно было осуществлять платежи без ведома владельцев. Силовики в ходе спецоперации задержали шестерых подозреваемых, сообщили в МВД России. «Пресечена деятельность группировки, создавшей в сети интернет-площадки, на которых осуществлялась покупка и продажа персональных данных пользователей систем дистанционного банковского обслуживания, банковских карт, номеров социального страхования граждан, проживающих за рубежом, а также доступов к серверам по протоколу удаленного рабочего стола (RDP)», — сообщается на сайте ведомства. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). При обысках в домах и офисах фигурантов дела силовики кроме компьютеров и документов изъяли 24 золотых слитка 999 пробы весом по 100 граммов каждый, три автомобиля премиум-класса и 12 млн рублей. Все задержанные отправлены в СИЗО.