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Red Wings отменила авиарейс из Челябинска в Уфу

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Магнитогорск, S7, аэропорт, турбина, самолет
В авиакомпании не сообщили причину отмены рейса (фото из архива) Фото:

Авиакомпания Red Wings, чьи рейсы субсидирует бюджет, отменила рейс Челябинск — Уфа. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе аэропорта имени Курчатова.

«Авиакомпания Red Wings отменила субсидированный рейс Челябинск — Уфа. Причину отказа нам не пояснили. Аэропорт здесь выступает оператором и мы не можем в таких случаях повлиять на решение авиаперевозчика», — рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта.

Жители, которые заранее купили билеты, должны урегулировать вопрос по возврату денег с авиакомпанией Red Wings. Источник URA.RU сообщил, что одной из причин отмены рейсов может быть низкая наполняемость борта самолета. В таких случаях перевозчику становится не выгодно выполнять взятые на себя обязательства.

Рейсы из Челябинска до Уфы и обратно были запущенны в ноябре 2021 года. На эти цели авиакомпании Red Wings выделили субсидии из регионального и федерального бюджета. URA.RU направило в пресс-службу Red Wings официальный запрос, ответ на который на момент написание статьи в редакцию не поступил.

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Авиакомпания Red Wings, чьи рейсы субсидирует бюджет, отменила рейс Челябинск — Уфа. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе аэропорта имени Курчатова. «Авиакомпания Red Wings отменила субсидированный рейс Челябинск — Уфа. Причину отказа нам не пояснили. Аэропорт здесь выступает оператором и мы не можем в таких случаях повлиять на решение авиаперевозчика», — рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта. Жители, которые заранее купили билеты, должны урегулировать вопрос по возврату денег с авиакомпанией Red Wings. Источник URA.RU сообщил, что одной из причин отмены рейсов может быть низкая наполняемость борта самолета. В таких случаях перевозчику становится не выгодно выполнять взятые на себя обязательства. Рейсы из Челябинска до Уфы и обратно были запущенны в ноябре 2021 года. На эти цели авиакомпании Red Wings выделили субсидии из регионального и федерального бюджета. URA.RU направило в пресс-службу Red Wings официальный запрос, ответ на который на момент написание статьи в редакцию не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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