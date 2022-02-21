Red Wings отменила авиарейс из Челябинска в Уфу

В авиакомпании не сообщили причину отмены рейса (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

Авиакомпания Red Wings, чьи рейсы субсидирует бюджет, отменила рейс Челябинск — Уфа. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе аэропорта имени Курчатова.

«Авиакомпания Red Wings отменила субсидированный рейс Челябинск — Уфа. Причину отказа нам не пояснили. Аэропорт здесь выступает оператором и мы не можем в таких случаях повлиять на решение авиаперевозчика», — рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта.

Жители, которые заранее купили билеты, должны урегулировать вопрос по возврату денег с авиакомпанией Red Wings. Источник URA.RU сообщил, что одной из причин отмены рейсов может быть низкая наполняемость борта самолета. В таких случаях перевозчику становится не выгодно выполнять взятые на себя обязательства.

Рейсы из Челябинска до Уфы и обратно были запущенны в ноябре 2021 года. На эти цели авиакомпании Red Wings выделили субсидии из регионального и федерального бюджета. URA.RU направило в пресс-службу Red Wings официальный запрос, ответ на который на момент написание статьи в редакцию не поступил.