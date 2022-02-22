ВТБ вслед за Сбербанком повысил ипотечные ставки

С 22 февраля стоимость ипотеки в ВТБ увеличилась до 11,3% годовых Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Банк ВТБ с 22 февраля повысил ставки по жилищному кредитованию. С 22 февраля стоимость ипотеки на покупку квартиры как в новостройке, так и во «вторичке» увеличилась на один процентный пункт, до 11,3% годовых. Процент по рефинансированию ипотеки из других банков вырос до 11,6%. Об этом сообщали пресс-служба банка.

«ВТБ вслед за другими игроками рынка с 22 февраля повышает ставки по ипотеке на 1 п. п., до 11,3% как для готового, так и строящегося жилья. Рефинансирование жилищных кредитов других банков теперь доступно под 11,6%», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС. Уточняется, что для заемщиков, получивших одобрение по кредитованию до 22 января, условия останутся прежними. Кроме того, ставки по программам господдержки остались в рамках предыдущих значений.

Как рассказали в банке, изменения вызваны ростом ключевой ставки Банка России. «Стоимость жилищных кредитов растет вслед за резким изменением ключевой ставки ЦБ РФ, которая с начала 2021 года и по настоящий момент увеличилась с 4,5% до 9,5%», — сообщили в пресс-службе.

В феврале на первом в 2022 году заседании ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5% годовых. Как уточнили в ЦБ, мера необходима для борьбы с высокими темпами инфляции. Первым процентные ставки по ипотечным программам поднял Сбербанк 18 февраля.

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