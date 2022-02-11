ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5%

11 февраля 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

Центральный банк повысил ключевую ставку до 9,5% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Банк России на первом в 2022 году заседании повысил ключевую ставку до 9,5% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров. Как уточнили в ЦБ, мера необходима для борьбы с высокими темпами инфляции. «Совет директоров Банка России 11 февраля 2022 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 9,50% годовых. Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России. Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска. Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление. Проинфляционной остается конъюнктура мировых товарных рынков», — говорится в сообщении. В ЦБ добавили, что «инфляционные ожидания пока не снижаются», оставаясь на многолетних максимумах. Однако регулятор проводит денежно-кредитную политику, направленную на снижение уровня инфляции до 4%. Ранее аналитики предсказали повышение ключевой ставки до 9,5%. О повышении ипотечной ставки из-за резких повышений ключевой ставки в 2022 году на один процентный пункт, до 10,3% как для готового, так и для строящегося жилья, заявил ВТБ. Указывалось, что ставки по ипотеке в России в конце 2021 года составили 13,2%, подскочив на 4,4%. Это стало рекордом с 2015 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Банк России на первом в 2022 году заседании повысил ключевую ставку до 9,5% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров. Как уточнили в ЦБ, мера необходима для борьбы с высокими темпами инфляции. «Совет директоров Банка России 11 февраля 2022 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 9,50% годовых. Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России. Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска. Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление. Проинфляционной остается конъюнктура мировых товарных рынков», — говорится в сообщении. В ЦБ добавили, что «инфляционные ожидания пока не снижаются», оставаясь на многолетних максимумах. Однако регулятор проводит денежно-кредитную политику, направленную на снижение уровня инфляции до 4%. Ранее аналитики предсказали повышение ключевой ставки до 9,5%. О повышении ипотечной ставки из-за резких повышений ключевой ставки в 2022 году на один процентный пункт, до 10,3% как для готового, так и для строящегося жилья, заявил ВТБ. Указывалось, что ставки по ипотеке в России в конце 2021 года составили 13,2%, подскочив на 4,4%. Это стало рекордом с 2015 года.