Сбербанк резко повысил ставки по вкладам и ипотеке

С 18 февраля ипотечная ставка в Сбере составляет 11,3% годовых Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сбербанк поднял ставки по своим основным ипотечным программам и вкладам. Так, стоимость ипотеки на покупку квартиры в новостройке и «вторичке» увеличилась на один процентный пункт, до 11,3% годовых. Максимальная доходность по вкладу составит 9,5%. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«С 18 февраля 2022 года ипотечная ставка в Сбербанке на готовое жилье и на новостройки установлена на уровне 11,3%. Ставки по программам господдержки остались в рамках предыдущих значений», — говорится в сообщении. Вместе с этим банк повысил и проценты по вкладам. Теперь максимальная доходность с учетом капитализации процентов по флагманскому депозиту Сбера составит 9,5%.

1 февраля Сбербанк поднимал ставки по ипотеке до 10,3% годовых. 15 февраля после повышения ключевой ставки ЦБ президент банка Герман Греф сообщал, что Сбер пересмотрит ставки по ипотекам и вкладам.