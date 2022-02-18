Сбербанк резко повысил ставки по вкладам и ипотеке

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Головной офис Сбербанка. Москва, сбербанк, сбер
С 18 февраля ипотечная ставка в Сбере составляет 11,3% годовых Фото:

Сбербанк поднял ставки по своим основным ипотечным программам и вкладам. Так, стоимость ипотеки на покупку квартиры в новостройке и «вторичке» увеличилась на один процентный пункт, до 11,3% годовых. Максимальная доходность по вкладу составит 9,5%. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«С 18 февраля 2022 года ипотечная ставка в Сбербанке на готовое жилье и на новостройки установлена на уровне 11,3%. Ставки по программам господдержки остались в рамках предыдущих значений», — говорится в сообщении. Вместе с этим банк повысил и проценты по вкладам. Теперь максимальная доходность с учетом капитализации процентов по флагманскому депозиту Сбера составит 9,5%.

1 февраля Сбербанк поднимал ставки по ипотеке до 10,3% годовых. 15 февраля после повышения ключевой ставки ЦБ президент банка Герман Греф сообщал, что Сбер пересмотрит ставки по ипотекам и вкладам.

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Сбербанк поднял ставки по своим основным ипотечным программам и вкладам. Так, стоимость ипотеки на покупку квартиры в новостройке и «вторичке» увеличилась на один процентный пункт, до 11,3% годовых. Максимальная доходность по вкладу составит 9,5%. Об этом сообщила пресс-служба банка. «С 18 февраля 2022 года ипотечная ставка в Сбербанке на готовое жилье и на новостройки установлена на уровне 11,3%. Ставки по программам господдержки остались в рамках предыдущих значений», — говорится в сообщении. Вместе с этим банк повысил и проценты по вкладам. Теперь максимальная доходность с учетом капитализации процентов по флагманскому депозиту Сбера составит 9,5%. 1 февраля Сбербанк поднимал ставки по ипотеке до 10,3% годовых. 15 февраля после повышения ключевой ставки ЦБ президент банка Герман Греф сообщал, что Сбер пересмотрит ставки по ипотекам и вкладам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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