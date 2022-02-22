Врач назвал тяжелые болезни, на которые указывает хруст суставов

22 февраля 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

Хруст при движении говорит о напряжении в мышцах Фото: Размик Закарян © URA.RU Хруст при движениях означает, что мышцы человека перенапряжены. Если проблему не решать, в последствии она может привести к защемлениям нервов, протекающим с сильнейшими болями, и возникновению грыж. Об этом URA.RU рассказал двигательный терапевт, специалист международного уровня, инструктор соматического обучения Томаса Ханны, специалиста по физическому развитию детей и взрослых Артем Ранюшкин. «Любой хруст, любая скованность движений говорит о том, что есть проблемы с мышцами и их нужно решать. Иначе в последствии это может привести к защемлениям нервов, и, cответственно, к дичайшим болям, потере чувствительности рук или ног, к протрузиям (выпячивание межпозвоночного диска в позвоночном канале, — прим. URA.RU), которые при дальнейших нагрузках переходят в грыжи, а это также дичайшие боли», — объяснил Артем Ранюшкин. Двигательный терапевт добавил, что проблему с мышечным тонусом можно решить самостоятельно в том случае, если не добавились новые симптомы в виде прострелов и онемения. «Если ощущается хруст, и происходит ограничение движений, но еще нет прострелов или онемений, то проблему можно решить самостоятельно — начать выполнять комплекс упражнений ЛФК. Со временем все должно прийти в норму. При сильной скованности добавить еще массаж. Если к хрусту и скованности движений добавились прострелы, онемение рук, стало больно поворачивать шею, значит уже необходимо обратиться за консультацией к специалисту, так как возможны неблагоприятные последствия», — объяснил Ранюшкин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Хруст при движениях означает, что мышцы человека перенапряжены. Если проблему не решать, в последствии она может привести к защемлениям нервов, протекающим с сильнейшими болями, и возникновению грыж. Об этом URA.RU рассказал двигательный терапевт, специалист международного уровня, инструктор соматического обучения Томаса Ханны, специалиста по физическому развитию детей и взрослых Артем Ранюшкин. «Любой хруст, любая скованность движений говорит о том, что есть проблемы с мышцами и их нужно решать. Иначе в последствии это может привести к защемлениям нервов, и, cответственно, к дичайшим болям, потере чувствительности рук или ног, к протрузиям (выпячивание межпозвоночного диска в позвоночном канале, — прим. URA.RU), которые при дальнейших нагрузках переходят в грыжи, а это также дичайшие боли», — объяснил Артем Ранюшкин. Двигательный терапевт добавил, что проблему с мышечным тонусом можно решить самостоятельно в том случае, если не добавились новые симптомы в виде прострелов и онемения. «Если ощущается хруст, и происходит ограничение движений, но еще нет прострелов или онемений, то проблему можно решить самостоятельно — начать выполнять комплекс упражнений ЛФК. Со временем все должно прийти в норму. При сильной скованности добавить еще массаж. Если к хрусту и скованности движений добавились прострелы, онемение рук, стало больно поворачивать шею, значит уже необходимо обратиться за консультацией к специалисту, так как возможны неблагоприятные последствия», — объяснил Ранюшкин.