Депутат гордумы Кургана рассказал, как прятался в танке

Депутат гордумы Иван Камшилов вспомнил военную кафедру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Иван Камшилов, депутат гордумы Кургана, вспомнил о секретных тетрадях, куда вносились данные об изучении боевых машин пехоты (БМП). О буднях на военной кафедре в честь празднования Дня защитника Отечества Камшилов рассказал URA.RU.

Но военной кафедре в Курганском машиностроительном институте Камшилов обучался три года. Занятия проходили каждый понедельник, в 8:00. «Изучали БМП, но называли объект 765. Это был военный, секретный объект. На занятиях выдавали тетрадки, мы туда все записывали. По окончанию сдавали специальному студенту, называли его сексот (секретный сотрудник)», — уточнил Камшилов.

Но однажды, вспоминает депутат, один из студентов забыл сдать тетрадь и взял с собой, а сексот не проверил. Пошли на обед в студенческую столовую. «И вот врывается целая орава офицеров, окружают бедного студента с его тетрадью, доставляют на военную кафедру. Чуть не отчислили его и сексот», — пояснил Камшилов.

Также депутат добавил, что у него остались яркие воспоминания от службы. В танках было удобно прятаться и списывать во время экзаменов, поделился Камшилов.

URA.RU писало, что депутат Госдумы от Курганской области, глава реготделения «Единой России» Александр Ильтяков рассказал агентству, что во время его службы в армии произошел Августовский путч. Те дни, по его воспоминаниям, были одними из самых тревожных. Депутат рассказал, что служил в армии в Московской области в 1989—1991 годах. По словам Ильтякова, после путча началось одновременно разрушение одного государства, и становление другого.

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