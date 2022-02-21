Депутат ГД Александр Ильтяков рассказал про одни из самых тревожных дней в армии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы от Курганской области, глава реготделения «Единой России» Александр Ильтяков рассказал URA.RU, что во время его службы в армии произошел Августовский путч. Те дни, по его воспоминаниям, были одними из самых тревожных.

«Это [был] один из тревожных, переломных случаев в нашей стране, когда с 18 по 21 августа 1991 года произошел путч. Командир части, полковник, срочно построил всю нашу часть [19 августа] и сказал, что если в стране наступает переворот, если что-то придется делать, брать в руки оружие, то будем готовы к этому. Когда закончился путч, полковник вышел и сказал: „Больше советской армии не существует. Все можете срезать погоны“», — вспоминает Ильтяков.

Депутат рассказал, что служил в армии в Московской области в 1989—1991 годах. По словам Ильтякова, после путча началось одновременно и разрушение государства, и становление чего-то нового.

Во время Августовского путча группа советских высокопоставленных чиновников с помощью переворота пыталась предотвратить подписание Союзного договора, который означал конец истории СССР. 19 августа в Москву были введены войска.