21 февраля 2022
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Депутат ГД Ильтяков рассказал о службе в армии во время путча. «Все можете срезать погоны»

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Заседание ЕР. Курган , ильтяков александр
Депутат ГД Александр Ильтяков рассказал про одни из самых тревожных дней в армии Фото:

Депутат Госдумы от Курганской области, глава реготделения «Единой России» Александр Ильтяков рассказал URA.RU, что во время его службы в армии произошел Августовский путч. Те дни, по его воспоминаниям, были одними из самых тревожных.

«Это [был] один из тревожных, переломных случаев в нашей стране, когда с 18 по 21 августа 1991 года произошел путч. Командир части, полковник, срочно построил всю нашу часть [19 августа] и сказал, что если в стране наступает переворот, если что-то придется делать, брать в руки оружие, то будем готовы к этому. Когда закончился путч, полковник вышел и сказал: „Больше советской армии не существует. Все можете срезать погоны“», — вспоминает Ильтяков.

Депутат рассказал, что служил в армии в Московской области в 1989—1991 годах. По словам Ильтякова, после путча началось одновременно и разрушение государства, и становление чего-то нового.

Во время Августовского путча группа советских высокопоставленных чиновников с помощью переворота пыталась предотвратить подписание Союзного договора, который означал конец истории СССР. 19 августа в Москву были введены войска.

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Депутат Госдумы от Курганской области, глава реготделения «Единой России» Александр Ильтяков рассказал URA.RU, что во время его службы в армии произошел Августовский путч. Те дни, по его воспоминаниям, были одними из самых тревожных. «Это [был] один из тревожных, переломных случаев в нашей стране, когда с 18 по 21 августа 1991 года произошел путч. Командир части, полковник, срочно построил всю нашу часть [19 августа] и сказал, что если в стране наступает переворот, если что-то придется делать, брать в руки оружие, то будем готовы к этому. Когда закончился путч, полковник вышел и сказал: „Больше советской армии не существует. Все можете срезать погоны“», — вспоминает Ильтяков. Депутат рассказал, что служил в армии в Московской области в 1989—1991 годах. По словам Ильтякова, после путча началось одновременно и разрушение государства, и становление чего-то нового. Во время Августовского путча группа советских высокопоставленных чиновников с помощью переворота пыталась предотвратить подписание Союзного договора, который означал конец истории СССР. 19 августа в Москву были введены войска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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