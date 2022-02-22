Вирусолог назвал сроки прихода шестой волны коронавируса в РФ

23 февраля 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Шестая волна коронавируса начнется, когда коллективный иммунитет к «Омикрону» снизится Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Шестая волна коронавируса в России наступит через полгода, когда будет уменьшаться коллективный иммунитет к штамму COVID-19 «Омикрон». Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолог, профессор Петр Чумаков. «Очень большое количество людей реально столкнулось с вирусом. И сейчас из этого делаются такие прогнозы: нас ожидает довольно длительный период без волн. Стихнет Омикрон-волна и после этого полгода будет период, когда волн не будет. А через полгода, когда несколько ослабнет иммунитет, вызванный „Омикроном“, волны вернутся, будут какие-то небольшие подъемы», — сказал Петр Чумаков. Вирусолог выразил уверенность, что в нынешнюю волну большинство россиян перенесли заболевание на ногах. «Очень многие люди перенесли инфекцию бессимптомно. Сами не заметили, как заразились и перенесли инфекцию на ногах даже без всяких проявлений, поэтому они тоже будут невосприимчивы. Я думаю, что сейчас в эту „омикронную“ волну очень много людей именно таких, которые все это перенесли незаметно для себя», — отметил собеседник агентства. Согласно официальным данным, в России за последние сутки выявлено 135 172 случая COVID-19. За последние два дня количество зарегистрированных случаев снизилось почти на 35 тысяч. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Шестая волна коронавируса в России наступит через полгода, когда будет уменьшаться коллективный иммунитет к штамму COVID-19 «Омикрон». Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолог, профессор Петр Чумаков. «Очень большое количество людей реально столкнулось с вирусом. И сейчас из этого делаются такие прогнозы: нас ожидает довольно длительный период без волн. Стихнет Омикрон-волна и после этого полгода будет период, когда волн не будет. А через полгода, когда несколько ослабнет иммунитет, вызванный „Омикроном“, волны вернутся, будут какие-то небольшие подъемы», — сказал Петр Чумаков. Вирусолог выразил уверенность, что в нынешнюю волну большинство россиян перенесли заболевание на ногах. «Очень многие люди перенесли инфекцию бессимптомно. Сами не заметили, как заразились и перенесли инфекцию на ногах даже без всяких проявлений, поэтому они тоже будут невосприимчивы. Я думаю, что сейчас в эту „омикронную“ волну очень много людей именно таких, которые все это перенесли незаметно для себя», — отметил собеседник агентства. Согласно официальным данным, в России за последние сутки выявлено 135 172 случая COVID-19. За последние два дня количество зарегистрированных случаев снизилось почти на 35 тысяч.