Совфед принял важное решение по индексации пенсий

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Пенсии военным будут проиндексированы с 1 января 2022 года Фото:

Совет Федерации РФ одобрил законопроект об индексации пенсий военным на 8,6%. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Совфеда 22 февраля.

«Совет Федерации одобрил во вторник на заседании закон об индексации пенсий на 8,6% военным пенсионерам. Пенсии увеличиваются с 1 января 2022 года», — передает РИА «Новости» решение Совфеда.

Отмечается, что дополнительные расходы на индексацию в 2022—2024 годах составят 154,3 млрд рублей. При этом в федеральном бюджете уже заложены средства для повышения денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц на 4%.

Правительство России ранее внесло в Госдуму РФ закон об индексации пенсий военным. Закон был принят в трех чтениях 16 февраля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил решить вопрос с индексацией пенсий военным как можно быстрее.

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Совет Федерации РФ одобрил законопроект об индексации пенсий военным на 8,6%. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Совфеда 22 февраля. «Совет Федерации одобрил во вторник на заседании закон об индексации пенсий на 8,6% военным пенсионерам. Пенсии увеличиваются с 1 января 2022 года», — передает РИА «Новости» решение Совфеда. Отмечается, что дополнительные расходы на индексацию в 2022—2024 годах составят 154,3 млрд рублей. При этом в федеральном бюджете уже заложены средства для повышения денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц на 4%. Правительство России ранее внесло в Госдуму РФ закон об индексации пенсий военным. Закон был принят в трех чтениях 16 февраля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил решить вопрос с индексацией пенсий военным как можно быстрее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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