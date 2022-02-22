Совфед принял важное решение по индексации пенсий

Совет Федерации РФ одобрил законопроект об индексации пенсий военным на 8,6%. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Совфеда 22 февраля.
«Совет Федерации одобрил во вторник на заседании закон об индексации пенсий на 8,6% военным пенсионерам. Пенсии увеличиваются с 1 января 2022 года», — передает РИА «Новости» решение Совфеда.
Отмечается, что дополнительные расходы на индексацию в 2022—2024 годах составят 154,3 млрд рублей. При этом в федеральном бюджете уже заложены средства для повышения денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц на 4%.
Совет Федерации РФ одобрил законопроект об индексации пенсий военным на 8,6%. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Совфеда 22 февраля. «Совет Федерации одобрил во вторник на заседании закон об индексации пенсий на 8,6% военным пенсионерам. Пенсии увеличиваются с 1 января 2022 года», — передает РИА «Новости» решение Совфеда. Отмечается, что дополнительные расходы на индексацию в 2022—2024 годах составят 154,3 млрд рублей. При этом в федеральном бюджете уже заложены средства для повышения денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц на 4%. Правительство России ранее внесло в Госдуму РФ закон об индексации пенсий военным. Закон был принят в трех чтениях 16 февраля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил решить вопрос с индексацией пенсий военным как можно быстрее.