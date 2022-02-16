Госдума повысила пенсии военным

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Торжество, посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Курган, медали, награды, ветеран, вдв
Выплаты военным пенсионерам проиндексируют выше инфляции Фото:

Госдума РФ в трех чтениях приняла законопроект об индексации выплат военным пенсионерам на 8,6%. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Ранее пенсии были проиндексированы только неработающим пенсионерам.

«В соответствии с законопроектом, размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6 процента с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Депутаты Госдумы приняли документ в трех чтениях на пленарном заседании 16 февраля. Оно транслируется на официальном сайте нижней палаты парламента.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил быстрее проиндексировать пенсии военным. До этого по поручению президента РФ Владимира Путина на 8,6% выросли страховые пенсии неработающих россиян. В среднем по России пенсии выросли почти до 19 тысяч рублей, передают «Дни.ру».

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Госдума РФ в трех чтениях приняла законопроект об индексации выплат военным пенсионерам на 8,6%. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Ранее пенсии были проиндексированы только неработающим пенсионерам. «В соответствии с законопроектом, размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6 процента с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Депутаты Госдумы приняли документ в трех чтениях на пленарном заседании 16 февраля. Оно транслируется на официальном сайте нижней палаты парламента. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил быстрее проиндексировать пенсии военным. До этого по поручению президента РФ Владимира Путина на 8,6% выросли страховые пенсии неработающих россиян. В среднем по России пенсии выросли почти до 19 тысяч рублей, передают «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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