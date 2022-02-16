Госдума повысила пенсии военным

16 февраля 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

Выплаты военным пенсионерам проиндексируют выше инфляции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Госдума РФ в трех чтениях приняла законопроект об индексации выплат военным пенсионерам на 8,6%. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Ранее пенсии были проиндексированы только неработающим пенсионерам. «В соответствии с законопроектом, размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6 процента с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Депутаты Госдумы приняли документ в трех чтениях на пленарном заседании 16 февраля. Оно транслируется на официальном сайте нижней палаты парламента. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил быстрее проиндексировать пенсии военным. До этого по поручению президента РФ Владимира Путина на 8,6% выросли страховые пенсии неработающих россиян. В среднем по России пенсии выросли почти до 19 тысяч рублей, передают «Дни.ру». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Госдума РФ в трех чтениях приняла законопроект об индексации выплат военным пенсионерам на 8,6%. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Ранее пенсии были проиндексированы только неработающим пенсионерам. «В соответствии с законопроектом, размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6 процента с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Депутаты Госдумы приняли документ в трех чтениях на пленарном заседании 16 февраля. Оно транслируется на официальном сайте нижней палаты парламента. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил быстрее проиндексировать пенсии военным. До этого по поручению президента РФ Владимира Путина на 8,6% выросли страховые пенсии неработающих россиян. В среднем по России пенсии выросли почти до 19 тысяч рублей, передают «Дни.ру».