Правительство РФ предложило увеличить пенсии на 8,6%

Российское правительство внесло в Государственную думу РФ законопроект об индексации пенсий для военных пенсионеров на 8,6%. Документ опубликован в базе данных Госдумы.
«Законопроект подготовлен в соответствии с решением Президента Российской Федерации, принятым на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации 21 января 2022 г., об индексации „военных“ пенсий с 1 января 2022 г. выше уровня инфляции», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что размер пенсий для военных пенсионеров будет увеличен на 8,6% вместо предусмотренных 4%.
Российское правительство внесло в Государственную думу РФ законопроект об индексации пенсий для военных пенсионеров на 8,6%. Документ опубликован в базе данных Госдумы. «Законопроект подготовлен в соответствии с решением Президента Российской Федерации, принятым на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации 21 января 2022 г., об индексации „военных“ пенсий с 1 января 2022 г. выше уровня инфляции», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что размер пенсий для военных пенсионеров будет увеличен на 8,6% вместо предусмотренных 4%. Ранее сообщалось, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил быстрее проиндексировать пенсии военным. В Госдуме РФ назвали россиянам способы получить доплату к пенсии.