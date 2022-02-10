10 февраля 2022

Правительство РФ предложило увеличить пенсии на 8,6%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме ЖКХ. Москва, деньги, платежка жкх, счета за оплату, квитанции об оплате
Кабмин РФ предложил проиндексировать пенсии военным на 8,6% Фото:

Российское правительство внесло в Государственную думу РФ законопроект об индексации пенсий для военных пенсионеров на 8,6%. Документ опубликован в базе данных Госдумы.

«Законопроект подготовлен в соответствии с решением Президента Российской Федерации, принятым на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации 21 января 2022 г., об индексации „военных“ пенсий с 1 января 2022 г. выше уровня инфляции», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что размер пенсий для военных пенсионеров будет увеличен на 8,6% вместо предусмотренных 4%.

Ранее сообщалось, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил быстрее проиндексировать пенсии военным. В Госдуме РФ назвали россиянам способы получить доплату к пенсии.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российское правительство внесло в Государственную думу РФ законопроект об индексации пенсий для военных пенсионеров на 8,6%. Документ опубликован в базе данных Госдумы. «Законопроект подготовлен в соответствии с решением Президента Российской Федерации, принятым на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации 21 января 2022 г., об индексации „военных“ пенсий с 1 января 2022 г. выше уровня инфляции», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что размер пенсий для военных пенсионеров будет увеличен на 8,6% вместо предусмотренных 4%. Ранее сообщалось, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил быстрее проиндексировать пенсии военным. В Госдуме РФ назвали россиянам способы получить доплату к пенсии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...