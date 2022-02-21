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Олимпийские чемпионы из ХМАО получат 40 миллионов рублей

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Открытая лицензия от 27.07.2016 . , олимпийские кольца, олимпиада
В департаменте спорта ХМАО отметили, что каждому спортсмену-победителю положена пожизненная стипендия Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

Югорские участники зимней Олимпиады в Пекине биатлонистка Кристина Резцова и лыжник Сергей Устюгов получат 40 миллионов рублей за золотую, бронзовую и серебряную медали. Об этом URA.RU рассказал директор департамента физической культуры и спорта ХМАО Сергей Артамонов.

«Спортсмены-участники Олимпиады получат из федерального бюджета по четыре миллиона за золотую медаль, 2,5 — за серебряную и 1,7 миллиона — за бронзу. Из бюджета ХМАО будут выплачены средства в размере 15 миллионов за золотую медаль, 10 — за серебряную и семь за бронзовую», — сказал Артамонов.

Глава депспорта также добавил, что каждому из спортсменов от олимпийского комитета России положен автомобиль. Кроме того, те, кто занял призовое место в ходе Олимпийских игр, получают пожизненную стипендию в размере около 50 тысяч рублей. Согласно информации департамента физкультуры и спорта, Резцова получит 21 миллион рублей (2,5 миллиона рублей за серебро, 1,7 миллиона рублей — за бронзу), а Устюгов 19 миллионов рублей, четыре из которых выплатят из федерального бюджета и 15 из регионального за золото в лыжной командной эстафете.

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Югорские участники зимней Олимпиады в Пекине биатлонистка Кристина Резцова и лыжник Сергей Устюгов получат 40 миллионов рублей за золотую, бронзовую и серебряную медали. Об этом URA.RU рассказал директор департамента физической культуры и спорта ХМАО Сергей Артамонов. «Спортсмены-участники Олимпиады получат из федерального бюджета по четыре миллиона за золотую медаль, 2,5 — за серебряную и 1,7 миллиона — за бронзу. Из бюджета ХМАО будут выплачены средства в размере 15 миллионов за золотую медаль, 10 — за серебряную и семь за бронзовую», — сказал Артамонов. Глава депспорта также добавил, что каждому из спортсменов от олимпийского комитета России положен автомобиль. Кроме того, те, кто занял призовое место в ходе Олимпийских игр, получают пожизненную стипендию в размере около 50 тысяч рублей. Согласно информации департамента физкультуры и спорта, Резцова получит 21 миллион рублей (2,5 миллиона рублей за серебро, 1,7 миллиона рублей — за бронзу), а Устюгов 19 миллионов рублей, четыре из которых выплатят из федерального бюджета и 15 из регионального за золото в лыжной командной эстафете.
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