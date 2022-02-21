Олимпийские чемпионы из ХМАО получат 40 миллионов рублей

22 февраля 2022 в 18:57 Размер текста - 17 +

В департаменте спорта ХМАО отметили, что каждому спортсмену-победителю положена пожизненная стипендия Фото: pixabay.com © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Югорские участники зимней Олимпиады в Пекине биатлонистка Кристина Резцова и лыжник Сергей Устюгов получат 40 миллионов рублей за золотую, бронзовую и серебряную медали. Об этом URA.RU рассказал директор департамента физической культуры и спорта ХМАО Сергей Артамонов. «Спортсмены-участники Олимпиады получат из федерального бюджета по четыре миллиона за золотую медаль, 2,5 — за серебряную и 1,7 миллиона — за бронзу. Из бюджета ХМАО будут выплачены средства в размере 15 миллионов за золотую медаль, 10 — за серебряную и семь за бронзовую», — сказал Артамонов. Глава депспорта также добавил, что каждому из спортсменов от олимпийского комитета России положен автомобиль. Кроме того, те, кто занял призовое место в ходе Олимпийских игр, получают пожизненную стипендию в размере около 50 тысяч рублей. Согласно информации департамента физкультуры и спорта, Резцова получит 21 миллион рублей (2,5 миллиона рублей за серебро, 1,7 миллиона рублей — за бронзу), а Устюгов 19 миллионов рублей, четыре из которых выплатят из федерального бюджета и 15 из регионального за золото в лыжной командной эстафете. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Югорские участники зимней Олимпиады в Пекине биатлонистка Кристина Резцова и лыжник Сергей Устюгов получат 40 миллионов рублей за золотую, бронзовую и серебряную медали. Об этом URA.RU рассказал директор департамента физической культуры и спорта ХМАО Сергей Артамонов. «Спортсмены-участники Олимпиады получат из федерального бюджета по четыре миллиона за золотую медаль, 2,5 — за серебряную и 1,7 миллиона — за бронзу. Из бюджета ХМАО будут выплачены средства в размере 15 миллионов за золотую медаль, 10 — за серебряную и семь за бронзовую», — сказал Артамонов. Глава депспорта также добавил, что каждому из спортсменов от олимпийского комитета России положен автомобиль. Кроме того, те, кто занял призовое место в ходе Олимпийских игр, получают пожизненную стипендию в размере около 50 тысяч рублей. Согласно информации департамента физкультуры и спорта, Резцова получит 21 миллион рублей (2,5 миллиона рублей за серебро, 1,7 миллиона рублей — за бронзу), а Устюгов 19 миллионов рублей, четыре из которых выплатят из федерального бюджета и 15 из регионального за золото в лыжной командной эстафете.