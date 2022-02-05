Российские спортсмены впервые завоевали медаль в смешанной эстафете по биатлону Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российская сборная по биатлону завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает Олимпийский комитет РФ (ОКР). В команду призеров вошла спортсменка из ХМАО Кристина Резцова и биатлонист из Тюменской области Александр Логинов.

«Забираем бронзу в смешанной эстафете по биатлону. Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов», — передает официальный telegram-канал Олимпийского комитета России.

Россия впервые завоевала медаль в смешанной эстафете по биатлону. Золото взяла сборная Норвегии, а серебряная медаль досталась французам.

В смешанной эстафете приняла участие биатлонистка из ХМАО Резцова. Она стала лидером сборной команды России и показала в этом сезоне лучшие результаты. Кроме того, в составе команды оказался и биатлонист из Тюменской области Логинов.

Ранее российская лыжница Наталья Непряева завоевала первую медаль для российской сборной на Олимпиаде в Пекине. Она заняла второе место в скиатлоне. Победу в гонке одержала норвежская биатлонистка, 14-кратная чемпионка мира Тереза Йохауг. Бронзовым призером стала спортсменка из Австрии Тереза Штадлобер.

XXIV зимние Олимпийские игры стартовали 4 февраля в Пекине. Игры продлятся по 20 февраля. Церемонию открытия посетил президент РФ Владимир Путин. Он также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. США, в свою очередь, решили устроить зимней Олимпиаде дипломатический бойкот. Однако американские спортсмены примут участие в соревнованиях в КНР.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам