Российская сборная по биатлону завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает Олимпийский комитет РФ (ОКР). В команду призеров вошла спортсменка из ХМАО Кристина Резцова и биатлонист из Тюменской области Александр Логинов.
«Забираем бронзу в смешанной эстафете по биатлону. Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов», — передает официальный telegram-канал Олимпийского комитета России.
Россия впервые завоевала медаль в смешанной эстафете по биатлону. Золото взяла сборная Норвегии, а серебряная медаль досталась французам.
Ранее российская лыжница Наталья Непряева завоевала первую медаль для российской сборной на Олимпиаде в Пекине. Она заняла второе место в скиатлоне. Победу в гонке одержала норвежская биатлонистка, 14-кратная чемпионка мира Тереза Йохауг. Бронзовым призером стала спортсменка из Австрии Тереза Штадлобер.
XXIV зимние Олимпийские игры стартовали 4 февраля в Пекине. Игры продлятся по 20 февраля. Церемонию открытия посетил президент РФ Владимир Путин. Он также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. США, в свою очередь, решили устроить зимней Олимпиаде дипломатический бойкот. Однако американские спортсмены примут участие в соревнованиях в КНР.
Российская сборная по биатлону завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает Олимпийский комитет РФ (ОКР). В команду призеров вошла спортсменка из ХМАО Кристина Резцова и биатлонист из Тюменской области Александр Логинов. «Забираем бронзу в смешанной эстафете по биатлону. Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов», — передает официальный telegram-канал Олимпийского комитета России. Россия впервые завоевала медаль в смешанной эстафете по биатлону. Золото взяла сборная Норвегии, а серебряная медаль досталась французам. В смешанной эстафете приняла участие биатлонистка из ХМАО Резцова. Она стала лидером сборной команды России и показала в этом сезоне лучшие результаты. Кроме того, в составе команды оказался и биатлонист из Тюменской области Логинов. Ранее российская лыжница Наталья Непряева завоевала первую медаль для российской сборной на Олимпиаде в Пекине. Она заняла второе место в скиатлоне. Победу в гонке одержала норвежская биатлонистка, 14-кратная чемпионка мира Тереза Йохауг. Бронзовым призером стала спортсменка из Австрии Тереза Штадлобер. XXIV зимние Олимпийские игры стартовали 4 февраля в Пекине. Игры продлятся по 20 февраля. Церемонию открытия посетил президент РФ Владимир Путин. Он также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. США, в свою очередь, решили устроить зимней Олимпиаде дипломатический бойкот. Однако американские спортсмены примут участие в соревнованиях в КНР.