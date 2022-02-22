МИД РФ экстренно эвакуирует дипломатов из Украины 22 февраля 2022 в 22:36 Размер текста - 17 + Российские дипломаты будут эвакуированы из Украины в ближайшее время Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Война на Украине В Министерстве иностранных дел РФ приняли решение эвакуировать российских дипломатов из Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте министерства. «В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача — позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках Посольства и Генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время», — говорится в заявлении МИДа. Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что несмотря на эвакуацию дипломатов, консульства продолжат выполнение своих основных функций. Американские СМИ сообщили, что США также намерены вывезти своих дипломатов из Украины. Страну уже покинули дипломаты из Великобритании, Австралии и Канады. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В Министерстве иностранных дел РФ приняли решение эвакуировать российских дипломатов из Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте министерства. «В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача — позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках Посольства и Генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время», — говорится в заявлении МИДа. Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что несмотря на эвакуацию дипломатов, консульства продолжат выполнение своих основных функций. Американские СМИ сообщили, что США также намерены вывезти своих дипломатов из Украины. Страну уже покинули дипломаты из Великобритании, Австралии и Канады. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям