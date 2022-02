Захарова подтвердила отъезд российских дипломатов с Украины

Эвакуация западных посольств говорит о подготовке силовых акций на Украине, считает Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Министерство иностранных дел РФ решило оптимизировать штат посольства и консульств на Украине. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, на такой шаг Россия пошла из-за возможных провокаций со стороны Киева и других стран. «Опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций», — цитирует Марию Захарову официальный сайт МИД РФ. По мнению дипломата, эвакуация посольств США, Великобритании, Австралии и Канады говорит о том, что западные страны знают о готовящихся на Украине силовых акциях. Захарова отметила большое влияние Вашингтона и Лондона на внутренние процессы в республике. Ранее СМИ сообщили, что сотрудники российской дипломатической миссии начали покидать Украину. У жителей республики возникли трудности при записи на прием в консульства и посольства РФ. В середине января газета The New York Times передавала, что Россия сокращает численность сотрудников своего дипломатического представительства в Киеве. По данным издания, в начале января с Украины выехали около 50 человек. В основном это было дети и жены российских дипломатов. Агентство Associated Press со ссылкой на американских иностранных лиц сообщило, что США намерены эвакуировать свое посольство в Киеве. На такой шаг Вашингтон пошел из-за возможного «вторжения» России на Украину. Предполагается, что часть дипломатов перевезут к границе Польши. Американский президент Джо Байден предупредил союзников, что «нападение» России на Украину произойдет 16 февраля. В Вашингтоне считают, что Москва начнет наступление с кибератак и ракетных ударов, передает телеканал 360.

