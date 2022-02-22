22 февраля 2022

В Роспотребнадзоре высказались о новом штамме коронавируса в РФ

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Новый штамм коронавируса в РФ пока не обнаружен Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Новый гибридный штамм коронавируса «дельтакрон», появившийся в результате мутации двух выявленных ранее версий «дельты» и «омикрона», в России в настоящее время не обнаружен. Об этом заявили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

«Пока в России этот вариант — „дельтакрон“ — не обнаружен. Данных о нем недостаточно, чтобы однозначно ответить на вопрос, представляет ли он опасность», — цитирует РИА «Новости» руководителя научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

Представитель Роспотребнадзора подчеркнула, что заразность нового штамма, а также его опасность для человека будет определяться при более тщательном изучении вируса. Однако в настоящее время у Роспотребнадзора есть предположения, что гибридный штамм по свойствам будет близок к уже известному «Омикрону».

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Новый гибридный штамм коронавируса «дельтакрон», появившийся в результате мутации двух выявленных ранее версий «дельты» и «омикрона», в России в настоящее время не обнаружен. Об этом заявили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. «Пока в России этот вариант — „дельтакрон“ — не обнаружен. Данных о нем недостаточно, чтобы однозначно ответить на вопрос, представляет ли он опасность», — цитирует РИА «Новости» руководителя научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина. Представитель Роспотребнадзора подчеркнула, что заразность нового штамма, а также его опасность для человека будет определяться при более тщательном изучении вируса. Однако в настоящее время у Роспотребнадзора есть предположения, что гибридный штамм по свойствам будет близок к уже известному «Омикрону».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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