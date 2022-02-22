В Роспотребнадзоре высказались о новом штамме коронавируса в РФ

23 февраля 2022 в 09:04 Размер текста - 17 +

Новый штамм коронавируса в РФ пока не обнаружен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новый гибридный штамм коронавируса «дельтакрон», появившийся в результате мутации двух выявленных ранее версий «дельты» и «омикрона», в России в настоящее время не обнаружен. Об этом заявили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. «Пока в России этот вариант — „дельтакрон“ — не обнаружен. Данных о нем недостаточно, чтобы однозначно ответить на вопрос, представляет ли он опасность», — цитирует РИА «Новости» руководителя научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина. Представитель Роспотребнадзора подчеркнула, что заразность нового штамма, а также его опасность для человека будет определяться при более тщательном изучении вируса. Однако в настоящее время у Роспотребнадзора есть предположения, что гибридный штамм по свойствам будет близок к уже известному «Омикрону». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новый гибридный штамм коронавируса «дельтакрон», появившийся в результате мутации двух выявленных ранее версий «дельты» и «омикрона», в России в настоящее время не обнаружен. Об этом заявили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. «Пока в России этот вариант — „дельтакрон“ — не обнаружен. Данных о нем недостаточно, чтобы однозначно ответить на вопрос, представляет ли он опасность», — цитирует РИА «Новости» руководителя научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина. Представитель Роспотребнадзора подчеркнула, что заразность нового штамма, а также его опасность для человека будет определяться при более тщательном изучении вируса. Однако в настоящее время у Роспотребнадзора есть предположения, что гибридный штамм по свойствам будет близок к уже известному «Омикрону».