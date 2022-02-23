Трамп назвал гениальным решение Путина признать ДНР и ЛНР

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, трамп дональд
Дональд Трамп оценил миротворческую деятельность Владимира Путина Фото:
новость из сюжета
Признание независимости ДНР и ЛНР

Своим решением признать ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин дал независимость большей части Украины, что стало крайне разумным и гениальным поступком. Об этом заявил бывший президент США, миллиардер Дональд Трамп.

«Когда я вчера увидел это на телеэкране, то сказал: „Это гениально“. Путин объявляет большую часть Украины независимой», — заявил Трамп во время интервью для американского подкаста The Clay Travis and Buck Sexton Show. Его слова приводит РИА «Новости».

Трамп добавил, что своим поступком Путин показал, что стремится к миротворческой деятельности. Экс-президент США отметил, что Россия в настоящее время является самой мощной миротворческой силой в мире. «У него большое обаяние и много гордости. Но к тому же он любит свою страну», — резюмировал он.

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Своим решением признать ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин дал независимость большей части Украины, что стало крайне разумным и гениальным поступком. Об этом заявил бывший президент США, миллиардер Дональд Трамп. «Когда я вчера увидел это на телеэкране, то сказал: „Это гениально“. Путин объявляет большую часть Украины независимой», — заявил Трамп во время интервью для американского подкаста The Clay Travis and Buck Sexton Show. Его слова приводит РИА «Новости». Трамп добавил, что своим поступком Путин показал, что стремится к миротворческой деятельности. Экс-президент США отметил, что Россия в настоящее время является самой мощной миротворческой силой в мире. «У него большое обаяние и много гордости. Но к тому же он любит свою страну», — резюмировал он.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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