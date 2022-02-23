Трамп назвал гениальным решение Путина признать ДНР и ЛНР

23 февраля 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп оценил миротворческую деятельность Владимира Путина Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР Своим решением признать ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин дал независимость большей части Украины, что стало крайне разумным и гениальным поступком. Об этом заявил бывший президент США, миллиардер Дональд Трамп. «Когда я вчера увидел это на телеэкране, то сказал: „Это гениально“. Путин объявляет большую часть Украины независимой», — заявил Трамп во время интервью для американского подкаста The Clay Travis and Buck Sexton Show. Его слова приводит РИА «Новости». Трамп добавил, что своим поступком Путин показал, что стремится к миротворческой деятельности. Экс-президент США отметил, что Россия в настоящее время является самой мощной миротворческой силой в мире. «У него большое обаяние и много гордости. Но к тому же он любит свою страну», — резюмировал он. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Своим решением признать ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин дал независимость большей части Украины, что стало крайне разумным и гениальным поступком. Об этом заявил бывший президент США, миллиардер Дональд Трамп. «Когда я вчера увидел это на телеэкране, то сказал: „Это гениально“. Путин объявляет большую часть Украины независимой», — заявил Трамп во время интервью для американского подкаста The Clay Travis and Buck Sexton Show. Его слова приводит РИА «Новости». Трамп добавил, что своим поступком Путин показал, что стремится к миротворческой деятельности. Экс-президент США отметил, что Россия в настоящее время является самой мощной миротворческой силой в мире. «У него большое обаяние и много гордости. Но к тому же он любит свою страну», — резюмировал он.