США направит авиацию и военных на усиление восточного фланга НАТО

Соединенные штаты направляют в страны Прибалтики около 800 военных, до 8 истребителей и 20 вертолетов из Германии с целью усиления восточного фланга НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге для журналистов, трансляция которого велась Министерством обороны США в Facebook.
«В ближайшие дни мы ожидаем переброску около 800 военных из Италии в балтийский регион, до восьми истребителей F-35 и 20 вертолетов AН-64 из Германии и 12 вертолетов AН-64 из Греции в Польшу», — сообщил Кирби. Данная мера принимается для укрепления северо-восточного и юго-восточного флангов НАТО в Европе, чтобы отразить российскую агрессию по отношению к членам Североатлантического альянса, отметил пресс-секретарь Пентагона.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае обострения ситуации на Юго-Востоке Украины Альянс готов применить более 100 военных самолетов. Однако Альянс продолжает призывать Россию к отступлению, добавил Столтенберг.
Соединенные штаты направляют в страны Прибалтики около 800 военных, до 8 истребителей и 20 вертолетов из Германии с целью усиления восточного фланга НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге для журналистов, трансляция которого велась Министерством обороны США в Facebook. «В ближайшие дни мы ожидаем переброску около 800 военных из Италии в балтийский регион, до восьми истребителей F-35 и 20 вертолетов AН-64 из Германии и 12 вертолетов AН-64 из Греции в Польшу», — сообщил Кирби. Данная мера принимается для укрепления северо-восточного и юго-восточного флангов НАТО в Европе, чтобы отразить российскую агрессию по отношению к членам Североатлантического альянса, отметил пресс-секретарь Пентагона. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае обострения ситуации на Юго-Востоке Украины Альянс готов применить более 100 военных самолетов. Однако Альянс продолжает призывать Россию к отступлению, добавил Столтенберг.