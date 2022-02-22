НАТО готово отправить 100 самолетов на защиту Украины

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НАТО готово увеличить свое присутствие на Востоке, заявил Йенс Столтенберг Фото:
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Война на Украине

В случае обострения ситуации на Юго-Востоке Украины НАТО готово применить более 100 военных самолетов. Об этом заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

«Москва продолжает планировать вторжение на Украину, страны Альянса видят провокации в Донбассе. Сейчас самый опасный момент в сфере безопасности. Страны НАТО готовы к применению более 100 военных самолетов», — приводит слова Столтенберга издание Reuters.

По словам генсека НАТО, Альянс готов увеличить свое присутствие в регионе, если возникнет такая необходимость. «Однако мы продолжаем призывать Россию к отступлению, никогда не поздно отказаться от атаки», — заключил Столтенберг.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны в Донбассе. В Совете Федерации РФ также одобрили применение российских войск за рубежом. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что на территории ДНР и ЛНР уже присутствуют российские войска.

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В случае обострения ситуации на Юго-Востоке Украины НАТО готово применить более 100 военных самолетов. Об этом заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. «Москва продолжает планировать вторжение на Украину, страны Альянса видят провокации в Донбассе. Сейчас самый опасный момент в сфере безопасности. Страны НАТО готовы к применению более 100 военных самолетов», — приводит слова Столтенберга издание Reuters. По словам генсека НАТО, Альянс готов увеличить свое присутствие в регионе, если возникнет такая необходимость. «Однако мы продолжаем призывать Россию к отступлению, никогда не поздно отказаться от атаки», — заключил Столтенберг. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны в Донбассе. В Совете Федерации РФ также одобрили применение российских войск за рубежом. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что на территории ДНР и ЛНР уже присутствуют российские войска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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