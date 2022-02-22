НАТО готово отправить 100 самолетов на защиту Украины

В случае обострения ситуации на Юго-Востоке Украины НАТО готово применить более 100 военных самолетов. Об этом заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
«Москва продолжает планировать вторжение на Украину, страны Альянса видят провокации в Донбассе. Сейчас самый опасный момент в сфере безопасности. Страны НАТО готовы к применению более 100 военных самолетов», — приводит слова Столтенберга издание Reuters.
По словам генсека НАТО, Альянс готов увеличить свое присутствие в регионе, если возникнет такая необходимость. «Однако мы продолжаем призывать Россию к отступлению, никогда не поздно отказаться от атаки», — заключил Столтенберг.
В случае обострения ситуации на Юго-Востоке Украины НАТО готово применить более 100 военных самолетов. Об этом заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. «Москва продолжает планировать вторжение на Украину, страны Альянса видят провокации в Донбассе. Сейчас самый опасный момент в сфере безопасности. Страны НАТО готовы к применению более 100 военных самолетов», — приводит слова Столтенберга издание Reuters. По словам генсека НАТО, Альянс готов увеличить свое присутствие в регионе, если возникнет такая необходимость. «Однако мы продолжаем призывать Россию к отступлению, никогда не поздно отказаться от атаки», — заключил Столтенберг. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны в Донбассе. В Совете Федерации РФ также одобрили применение российских войск за рубежом. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что на территории ДНР и ЛНР уже присутствуют российские войска.