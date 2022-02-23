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Полеты из ХМАО к границам Украины отменили

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, кольцово, взлет самолета, самолет в воздухе, airbus320, эйрбас320
Причину закрытия воздушного пространства не обозначены Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Авиакомпании отменили рейсы из ХМАО в Краснодар, Сочи, Анапу и Ростов-на-Дону и обратно из-за закрытия воздушного пространства. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе аэропорта «Сургут».

«Нам только что поступила радиограмма о том, что рейсы нескольких авиакомпаний на сегодня отменены. Причина — закрыто воздушное пространство», — сказала пресс-секретарь.

Представитель аэропорта «Сургут» добавила, что отменены рейсы авиакомпаний S7 и Utair. Причину закрытия воздушного пространства в аэропорту не обозначили, предложив обратиться в пресс-службы авиакомпаний. Специалисты по связям с общественностью S7 и Utair не ответили на звонки URA.RU.

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Авиакомпании отменили рейсы из ХМАО в Краснодар, Сочи, Анапу и Ростов-на-Дону и обратно из-за закрытия воздушного пространства. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе аэропорта «Сургут». «Нам только что поступила радиограмма о том, что рейсы нескольких авиакомпаний на сегодня отменены. Причина — закрыто воздушное пространство», — сказала пресс-секретарь. Представитель аэропорта «Сургут» добавила, что отменены рейсы авиакомпаний S7 и Utair. Причину закрытия воздушного пространства в аэропорту не обозначили, предложив обратиться в пресс-службы авиакомпаний. Специалисты по связям с общественностью S7 и Utair не ответили на звонки URA.RU.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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