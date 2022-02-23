Полеты из ХМАО к границам Украины отменили

Причину закрытия воздушного пространства не обозначены Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Авиакомпании отменили рейсы из ХМАО в Краснодар, Сочи, Анапу и Ростов-на-Дону и обратно из-за закрытия воздушного пространства. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе аэропорта «Сургут».

«Нам только что поступила радиограмма о том, что рейсы нескольких авиакомпаний на сегодня отменены. Причина — закрыто воздушное пространство», — сказала пресс-секретарь.

Представитель аэропорта «Сургут» добавила, что отменены рейсы авиакомпаний S7 и Utair. Причину закрытия воздушного пространства в аэропорту не обозначили, предложив обратиться в пресс-службы авиакомпаний. Специалисты по связям с общественностью S7 и Utair не ответили на звонки URA.RU.