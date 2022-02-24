Губернатор Шумков уехал за границу

Губернатор Курганской области Вадим Шумков уехал в Душанбе с рабочим визитом. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-секретаря губернатора Александра Тетерина.
«Губернатор Вадим Шумков 24 и 25 февраля работает в Душанбе (республика Таджикистан) на VII Межпарламентском форуме „Таджикистан — Россия: потенциал межрегионального сотрудничества“. <…> Вадим Шумков вошел в состав делегации, возглавляемой председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко», — указано в сообщении.
Также в составе делегации работают губернаторы Самарской, Костромской и Челябинской областей Дмитрий Азаров, Сергей Ситников и Алексей Текслер. Форум организовали Маджлиси милли Маджлиси Оли (парламент) Республики Таджикистан и Совет Федерации Федерального Собрания РФ.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков уехал в Душанбе с рабочим визитом. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-секретаря губернатора Александра Тетерина. «Губернатор Вадим Шумков 24 и 25 февраля работает в Душанбе (республика Таджикистан) на VII Межпарламентском форуме „Таджикистан — Россия: потенциал межрегионального сотрудничества“. <…> Вадим Шумков вошел в состав делегации, возглавляемой председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко», — указано в сообщении. Также в составе делегации работают губернаторы Самарской, Костромской и Челябинской областей Дмитрий Азаров, Сергей Ситников и Алексей Текслер. Форум организовали Маджлиси милли Маджлиси Оли (парламент) Республики Таджикистан и Совет Федерации Федерального Собрания РФ.