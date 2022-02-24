Депутат Госдумы: военная операция РФ на Украине будет недолгой

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В РФ объявили о военной операции на Украине Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Специальная военная операция России на Украине не продлится долго. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Я не думаю, что это будет долго. В ходе обращения к нации Владимир Путин обратился и к военнослужащим ВСУ, чтобы сложили оружие», — цитирует Красова РИА «Новости».

О начале военной операции ранее объявил российский лидер Владимир Путин. По его словам, неизбежно столкновение с украинскими неонационалистами. В планах нет оккупации страны, отметил президент. Введено военное положение, написали СМИ Украины со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского. Глава США Джо Байден пообещал отреагировать на действия России и сообщил о планах провести заседание большой семерки. Ранее главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обращались к Путину с просьбой о военной помощи для защиты граждан от агрессии со стороны Украины.

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Специальная военная операция России на Украине не продлится долго. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. «Я не думаю, что это будет долго. В ходе обращения к нации Владимир Путин обратился и к военнослужащим ВСУ, чтобы сложили оружие», — цитирует Красова РИА «Новости». О начале военной операции ранее объявил российский лидер Владимир Путин. По его словам, неизбежно столкновение с украинскими неонационалистами. В планах нет оккупации страны, отметил президент. Введено военное положение, написали СМИ Украины со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского. Глава США Джо Байден пообещал отреагировать на действия России и сообщил о планах провести заседание большой семерки. Ранее главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обращались к Путину с просьбой о военной помощи для защиты граждан от агрессии со стороны Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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