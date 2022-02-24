Депутат Госдумы: военная операция РФ на Украине будет недолгой

24 февраля 2022 в 11:40 Размер текста - 17 +

Специальная военная операция России на Украине не продлится долго. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. «Я не думаю, что это будет долго. В ходе обращения к нации Владимир Путин обратился и к военнослужащим ВСУ, чтобы сложили оружие», — цитирует Красова РИА «Новости». О начале военной операции ранее объявил российский лидер Владимир Путин. По его словам, неизбежно столкновение с украинскими неонационалистами. В планах нет оккупации страны, отметил президент. Введено военное положение, написали СМИ Украины со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского. Глава США Джо Байден пообещал отреагировать на действия России и сообщил о планах провести заседание большой семерки. Ранее главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обращались к Путину с просьбой о военной помощи для защиты граждан от агрессии со стороны Украины.