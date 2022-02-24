ТАСС: Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что республика разрывает дипломатические отношения с Россией. Его слова приводит ТАСС.
«Украина разрывает дипломатические отношения с РФ», — цитирует Владимира Зеленского ТАСС.
Путин объявил военную спецоперацию на территории Украины утром 24 февраля. Он предупредил НАТО и Евросоюз, что их ждут последствия, если они помешают планам России. Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. США заявили, что направят авиацию и военных для усиления восточного фланга НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что республика разрывает дипломатические отношения с Россией. Его слова приводит ТАСС. «Украина разрывает дипломатические отношения с РФ», — цитирует Владимира Зеленского ТАСС. Путин объявил военную спецоперацию на территории Украины утром 24 февраля. Он предупредил НАТО и Евросоюз, что их ждут последствия, если они помешают планам России. Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. США заявили, что направят авиацию и военных для усиления восточного фланга НАТО.