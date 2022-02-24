ТАСС: Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, инаугурация, зеленский владимир
Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что республика разрывает дипломатические отношения с Россией. Его слова приводит ТАСС.

«Украина разрывает дипломатические отношения с РФ», — цитирует Владимира Зеленского ТАСС.

Путин объявил военную спецоперацию на территории Украины утром 24 февраля. Он предупредил НАТО и Евросоюз, что их ждут последствия, если они помешают планам России. Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. США заявили, что направят авиацию и военных для усиления восточного фланга НАТО.

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что республика разрывает дипломатические отношения с Россией. Его слова приводит ТАСС. «Украина разрывает дипломатические отношения с РФ», — цитирует Владимира Зеленского ТАСС. Путин объявил военную спецоперацию на территории Украины утром 24 февраля. Он предупредил НАТО и Евросоюз, что их ждут последствия, если они помешают планам России. Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. США заявили, что направят авиацию и военных для усиления восточного фланга НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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