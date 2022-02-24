24 февраля 2022
23 февраля 2022

Свердловская полиция устроила массовую проверку южан. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Для Наташи Ельцовой
Полиция совестно с ОМОН провели операцию по выявлению нелегальных мигрантов Фото:

Полиция совестно с ОМОН провела операцию по выявлению нелегальных мигрантов на территории городского округа Верхняя Пышма и Среднеуральска в Свердловской области. Шестеро из 86 проверенных нарушили миграционное законодательство. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба МО МВД России «Верхнепышминский».

«Сотрудниками полиции совместно с ОМОН Росгвардии по Свердловской области 24 февраля проведена совместная операция по фактам выявления незаконной миграции на территории городского округа Верхняя Пышма и городского округа Среднеуральск», — сообщила пресс-служба.

По итогу проверки было выявлено шесть нарушений нарушений миграционного законодательства. Проверки проходили на рынках. В пресс-службе уточнили, что мероприятие проводилось для того, чтобы выявить и пресечь каналы нелегальной миграции. Кроме того, проверялось незаконное использование иностранной рабочей силы.

Для Наташи Ельцовой
Фото:
Для Наташи Ельцовой
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Полиция совестно с ОМОН провела операцию по выявлению нелегальных мигрантов на территории городского округа Верхняя Пышма и Среднеуральска в Свердловской области. Шестеро из 86 проверенных нарушили миграционное законодательство. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба МО МВД России «Верхнепышминский». «Сотрудниками полиции совместно с ОМОН Росгвардии по Свердловской области 24 февраля проведена совместная операция по фактам выявления незаконной миграции на территории городского округа Верхняя Пышма и городского округа Среднеуральск», — сообщила пресс-служба. По итогу проверки было выявлено шесть нарушений нарушений миграционного законодательства. Проверки проходили на рынках. В пресс-службе уточнили, что мероприятие проводилось для того, чтобы выявить и пресечь каналы нелегальной миграции. Кроме того, проверялось незаконное использование иностранной рабочей силы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...