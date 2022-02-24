Полиция совестно с ОМОН провели операцию по выявлению нелегальных мигрантов Фото: МО МВД России Верхнепышминский

Полиция совестно с ОМОН провела операцию по выявлению нелегальных мигрантов на территории городского округа Верхняя Пышма и Среднеуральска в Свердловской области. Шестеро из 86 проверенных нарушили миграционное законодательство. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба МО МВД России «Верхнепышминский».

«Сотрудниками полиции совместно с ОМОН Росгвардии по Свердловской области 24 февраля проведена совместная операция по фактам выявления незаконной миграции на территории городского округа Верхняя Пышма и городского округа Среднеуральск», — сообщила пресс-служба.

По итогу проверки было выявлено шесть нарушений нарушений миграционного законодательства. Проверки проходили на рынках. В пресс-службе уточнили, что мероприятие проводилось для того, чтобы выявить и пресечь каналы нелегальной миграции. Кроме того, проверялось незаконное использование иностранной рабочей силы.

Фото: МО МВД России Верхнепышминский

Фото: МО МВД России Верхнепышминский