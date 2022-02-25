Зеленский обвинил НАТО в отказе помогать из-за страха перед РФ

Владимир Зеленский заявил, что НАТО боится принимать Украину в альянс Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Страны НАТО, которые ранее выступали за вступление Украины в состав альянса, сейчас боятся принять это решение из-за страха перед Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинцам приходится самостоятельно защищать свое государство.

«Мы остаемся в одиночестве в защите нашего государства. Кто готов воевать вместе с нами? Честно: не вижу таких. Я говорю всем партнерам: сейчас важный момент, решается судьба нашей страны. Я спрашиваю у них: „С нами ли вы?“ Они отвечают, что с нами, но нас с собой в альянс они брать не готовы. Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО, спросил прямо. Все боятся, не отвечают… Они отвечают, что с нами, но в альянс они брать нас не готовы», — сказал Зеленский в своем выступлении, которое опубликовано в официальном telegram-канале президента Украины.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о своем решении провести военную операцию на Украине. Глава Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории своей страны. Позже стало известно, что Киев стали обстреливать баллистическими ракетами. Кроме того, были слышны взрывы в Харькове, Николаеве и Одессе.

Зеленский ввел военное положение на территории страны. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что действия Москвы нарушают международное право и угрожают безопасности.

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