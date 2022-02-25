Мизулина просит проверить иностранное финансирование у Дудя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юрий Дудь. Екатеринбург, дудь юрий
Юрия Дудя проверят правоохранительные органы Фото:

Надзорные органы должны проверить блогера Юрия Дудя на предмет имеющихся у него иностранных отчислений. С такой просьбой в правоохранительные органы обратились активисты Лиги безопасного интернета при поддержке члена общественной палаты РФ Екатерины Мизулиной.

«Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру и Минюст с просьбой проверить информацию ряда СМИ о наличии иностранного финансирования у блогера Ю.Дудя. В случае подтверждения фактов наличия такого финансирования, признать блогера лицом, выполняющим функции иностранного агента на территории России», — сообщили Мизулина в своем telegram-канале.

Также сообщается, что в случае положительной проверки фактов, Дудь может быть признан иностранным представителем.

Ранее Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей. Его обвинили в пропаганде наркотиков.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Надзорные органы должны проверить блогера Юрия Дудя на предмет имеющихся у него иностранных отчислений. С такой просьбой в правоохранительные органы обратились активисты Лиги безопасного интернета при поддержке члена общественной палаты РФ Екатерины Мизулиной. «Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру и Минюст с просьбой проверить информацию ряда СМИ о наличии иностранного финансирования у блогера Ю.Дудя. В случае подтверждения фактов наличия такого финансирования, признать блогера лицом, выполняющим функции иностранного агента на территории России», — сообщили Мизулина в своем telegram-канале. Также сообщается, что в случае положительной проверки фактов, Дудь может быть признан иностранным представителем. Ранее Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей. Его обвинили в пропаганде наркотиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...