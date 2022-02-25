Мизулина просит проверить иностранное финансирование у Дудя

Юрия Дудя проверят правоохранительные органы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Надзорные органы должны проверить блогера Юрия Дудя на предмет имеющихся у него иностранных отчислений. С такой просьбой в правоохранительные органы обратились активисты Лиги безопасного интернета при поддержке члена общественной палаты РФ Екатерины Мизулиной.

«Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру и Минюст с просьбой проверить информацию ряда СМИ о наличии иностранного финансирования у блогера Ю.Дудя. В случае подтверждения фактов наличия такого финансирования, признать блогера лицом, выполняющим функции иностранного агента на территории России», — сообщили Мизулина в своем telegram-канале.

Также сообщается, что в случае положительной проверки фактов, Дудь может быть признан иностранным представителем.

Ранее Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей. Его обвинили в пропаганде наркотиков.