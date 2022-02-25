Украина обстреляла дома россиян на границе

25 февраля 2022 в 15:13 Размер текста - 17 +

Снарядами повреждены семь домов россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине В Белгородской области снарядами из Украины повреждены семь домов россиян. Власти переселили жильцов в гостиницы, они также помогут восстановить им дома. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «Провели ревизию нанесенных повреждений. Всего повреждено семь домов, еще в нескольких домах небольшие повреждения во дворах. Жильцы ряда поврежденных домов переселены в гостиницы Белгорода. Будем помогать восстанавливать дома — ряд представителей белгородского бизнеса уже предложил свою помощь. Людей не бросим», — сказал губернатор. На территории региона зафиксировано шесть происшествий из-за снарядов. Большой ущерб нанесен дорожной сети. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине по защите Донбасса. В планы России не входит оккупация территории этой страны, уточнил он. Власти ДНР и ЛНР отметили, что после этого ситуация в Донбассе обострилась. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Белгородской области снарядами из Украины повреждены семь домов россиян. Власти переселили жильцов в гостиницы, они также помогут восстановить им дома. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «Провели ревизию нанесенных повреждений. Всего повреждено семь домов, еще в нескольких домах небольшие повреждения во дворах. Жильцы ряда поврежденных домов переселены в гостиницы Белгорода. Будем помогать восстанавливать дома — ряд представителей белгородского бизнеса уже предложил свою помощь. Людей не бросим», — сказал губернатор. На территории региона зафиксировано шесть происшествий из-за снарядов. Большой ущерб нанесен дорожной сети. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине по защите Донбасса. В планы России не входит оккупация территории этой страны, уточнил он. Власти ДНР и ЛНР отметили, что после этого ситуация в Донбассе обострилась.