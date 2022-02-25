Украина обстреляла дома россиян на границе

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Место, где нашли снаряд. Челябинск, опасная зона, стройка, строплощадка
Снарядами повреждены семь домов россиян Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

В Белгородской области снарядами из Украины повреждены семь домов россиян. Власти переселили жильцов в гостиницы, они также помогут восстановить им дома. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«Провели ревизию нанесенных повреждений. Всего повреждено семь домов, еще в нескольких домах небольшие повреждения во дворах. Жильцы ряда поврежденных домов переселены в гостиницы Белгорода. Будем помогать восстанавливать дома — ряд представителей белгородского бизнеса уже предложил свою помощь. Людей не бросим», — сказал губернатор.

На территории региона зафиксировано шесть происшествий из-за снарядов. Большой ущерб нанесен дорожной сети.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине по защите Донбасса. В планы России не входит оккупация территории этой страны, уточнил он. Власти ДНР и ЛНР отметили, что после этого ситуация в Донбассе обострилась.

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В Белгородской области снарядами из Украины повреждены семь домов россиян. Власти переселили жильцов в гостиницы, они также помогут восстановить им дома. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «Провели ревизию нанесенных повреждений. Всего повреждено семь домов, еще в нескольких домах небольшие повреждения во дворах. Жильцы ряда поврежденных домов переселены в гостиницы Белгорода. Будем помогать восстанавливать дома — ряд представителей белгородского бизнеса уже предложил свою помощь. Людей не бросим», — сказал губернатор. На территории региона зафиксировано шесть происшествий из-за снарядов. Большой ущерб нанесен дорожной сети. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине по защите Донбасса. В планы России не входит оккупация территории этой страны, уточнил он. Власти ДНР и ЛНР отметили, что после этого ситуация в Донбассе обострилась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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