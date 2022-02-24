Жителей ЯНАО ждет похолодание и усиление ветра

Температура воздуха может достигнуть -25 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В выходные дни жителей Ямало-Ненецкого автономного округа ожидает похолодание ночью до -25 градусов, а также ветер с порывами до 18 м/с. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«Температура воздуха днем в субботу, 26 февраля: ночью от -12 до -17 градусов, при прояснении ожидает похолодание от -20 до -25. Днем ожидается от -4, местами температура может достигнуть -14 градусов. Ожидается небольшой снег. Ветер западный 5-10 метров в секунду», — говорится в сообщении синоптиков.

В воскресенье, 27 февраля температура ночью может достигнуть -17 градусов. Днем ожидается потепление от -4 до -9 градусов, местами возможен небольшой снег. Днем предполагается северо-западный ветер порывы могут достигать 18 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что жителей ЯНАО ждут большие перепады температуры. Тогда температура колебалась с -7 до -25 градусов.