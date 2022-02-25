Рэпер Баста откроет в Челябинске свой ресторан

Ресторан станет первым на Южном УралеФото: Владимир Андреев
Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, откроет в Челябинске свой ресторан Frank by БАСТА. Новая реберная в районе комплекса ресторанов «Белого рынка» станет первым заведение сети общепита рэпера на Южном Урале.
«Ориентировочно в Челябинске мы открываемся в середине марта. Нам кажется, локация на Белом рынке — это перспективное место, которое подходит под наши критерии. В скором времени рэп-реберная откроется и в Екатеринбурге», — цитирует директора по маркетингу FRANK by БАСТА Кирилла Чистова издание «КП».
URA.RU связалось с PR-менеджером артиста. Корреспонденту ответили, что пока сложно говорить о конкретных сроках открытия ресторана.
В официальной группе «ВКонтакте» приводят слова Басты, в которых он называет ребра мясом в новом интересном и вкусном формате. «Frank», по мнению исполнителя, это знаковое место, балансирующее между рестораном и небольшими культовыми заведениями, которые так популярны в Штатах.
На «Белом рынке» также располагался ресторан Black Star другого российского репера Тимати. В мае 2021 года он прекратил свою работу, а на его месте открылся KFC.
Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, откроет в Челябинске свой ресторан Frank by БАСТА. Новая реберная в районе комплекса ресторанов «Белого рынка» станет первым заведение сети общепита рэпера на Южном Урале. «Ориентировочно в Челябинске мы открываемся в середине марта. Нам кажется, локация на Белом рынке — это перспективное место, которое подходит под наши критерии. В скором времени рэп-реберная откроется и в Екатеринбурге», — цитирует директора по маркетингу FRANK by БАСТА Кирилла Чистова издание «КП». URA.RU связалось с PR-менеджером артиста. Корреспонденту ответили, что пока сложно говорить о конкретных сроках открытия ресторана. В официальной группе «ВКонтакте» приводят слова Басты, в которых он называет ребра мясом в новом интересном и вкусном формате. «Frank», по мнению исполнителя, это знаковое место, балансирующее между рестораном и небольшими культовыми заведениями, которые так популярны в Штатах. На «Белом рынке» также располагался ресторан Black Star другого российского репера Тимати. В мае 2021 года он прекратил свою работу, а на его месте открылся KFC.