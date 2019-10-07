В челябинской бургерной Тимати немного посетителей, из-за чего заведение могут закрыть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Собственники челябинской бургерной Black Star Burger вместо официального открытия с участием рэп-звезды Тимати (Тимура Юнусова), могут закрыть заведение. Причина в слишком слабом потоке клиентов, сообщил «URA.RU» один из ее сотрудников.

«В бургерную ходит мало людей. Рядом общежития, но для студентов наши бургеры стоят дорого», — говорит собеседник. Сотрудники бургерной отказались от официальных комментариев. Городской телефон челябинского заведения отключен. По единственному номеру, указанному на сайте бургерной, говорят, что отвечают только на вопросы о франшизе.

Челябинский ресторан Black Star Burger начал работать нынешним летом и стал 24-й такой точкой в России. В июле планировалось организовать официальное открытие. Традиционно рэпер Тимати сам готовит бургеры, а затем выступает перед фанатами. По опыту других уральских городов каждое такое мероприятие становится настоящим испытанием для медиков и полиции.

Летом организаторы не успели вовремя подать заявку на шоу по случаю открытия бургерной и заявили, что перенесут мероприятие на конец сентября. Однако в пресс-службе мэрии Челябинска сообщили «URA.RU», что повторная заявка на проведение мероприятия не подавалась.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU