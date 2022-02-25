Минобороны РФ: Киев блокирован с запада

Столица Украины Киев блокирована с запада. Об этом заявили в Минобороны России, подчеркнув, что стараются избежать жертв среди мирного населения.
«Российские военные заблокировали Киев с Запада. <…> [Они] принимают все меры для предотвращения жертв среди мирного населения. Ударов по жилым кварталам украинской столицы не будет», — заявили в Миобороны. Сообщение ведомства передает ТАСС.
Как следует из заявления Минобороны, войска ДНР продвинулась на 11 километров в направлении Волновахи, а подразделения ЛНР зашли на 12 километров на Северодонецком направлении. Российские военнослужащие, помимо Киева, блокировали Чернигов; десантники высадились вблизи аэродрома Гостомель (пригород Киева).
Вооруженные силы Украины развернули на площади Шевченко в Киеве установки реактивных систем залпового огня «Град». Подразделения ВСУ в боевых действиях почти не участвуют. Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов, отметили в Минобороны РФ.
Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию республики. На Украине ввели военное положение.
Столица Украины Киев блокирована с запада. Об этом заявили в Минобороны России, подчеркнув, что стараются избежать жертв среди мирного населения. «Российские военные заблокировали Киев с Запада. <…> [Они] принимают все меры для предотвращения жертв среди мирного населения. Ударов по жилым кварталам украинской столицы не будет», — заявили в Миобороны. Сообщение ведомства передает ТАСС. Как следует из заявления Минобороны, войска ДНР продвинулась на 11 километров в направлении Волновахи, а подразделения ЛНР зашли на 12 километров на Северодонецком направлении. Российские военнослужащие, помимо Киева, блокировали Чернигов; десантники высадились вблизи аэродрома Гостомель (пригород Киева). Вооруженные силы Украины развернули на площади Шевченко в Киеве установки реактивных систем залпового огня «Град». Подразделения ВСУ в боевых действиях почти не участвуют. Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов, отметили в Минобороны РФ. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию республики. На Украине ввели военное положение.