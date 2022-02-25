Минобороны РФ: Киев блокирован с запада

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Горловка, ДНР. Донецк, последствия, донецк, горловка, разрушения, обстрел
В Минобороны пообещали не обстреливать жилые кварталы Киева Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Столица Украины Киев блокирована с запада. Об этом заявили в Минобороны России, подчеркнув, что стараются избежать жертв среди мирного населения.

«Российские военные заблокировали Киев с Запада. <…> [Они] принимают все меры для предотвращения жертв среди мирного населения. Ударов по жилым кварталам украинской столицы не будет», — заявили в Миобороны. Сообщение ведомства передает ТАСС.

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Как следует из заявления Минобороны, войска ДНР продвинулась на 11 километров в направлении Волновахи, а подразделения ЛНР зашли на 12 километров на Северодонецком направлении. Российские военнослужащие, помимо Киева, блокировали Чернигов; десантники высадились вблизи аэродрома Гостомель (пригород Киева).

Вооруженные силы Украины развернули на площади Шевченко в Киеве установки реактивных систем залпового огня «Град». Подразделения ВСУ в боевых действиях почти не участвуют. Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов, отметили в Минобороны РФ.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию республики. На Украине ввели военное положение.

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Столица Украины Киев блокирована с запада. Об этом заявили в Минобороны России, подчеркнув, что стараются избежать жертв среди мирного населения. «Российские военные заблокировали Киев с Запада. <…> [Они] принимают все меры для предотвращения жертв среди мирного населения. Ударов по жилым кварталам украинской столицы не будет», — заявили в Миобороны. Сообщение ведомства передает ТАСС. Как следует из заявления Минобороны, войска ДНР продвинулась на 11 километров в направлении Волновахи, а подразделения ЛНР зашли на 12 километров на Северодонецком направлении. Российские военнослужащие, помимо Киева, блокировали Чернигов; десантники высадились вблизи аэродрома Гостомель (пригород Киева). Вооруженные силы Украины развернули на площади Шевченко в Киеве установки реактивных систем залпового огня «Град». Подразделения ВСУ в боевых действиях почти не участвуют. Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов, отметили в Минобороны РФ. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию республики. На Украине ввели военное положение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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