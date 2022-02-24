В Кургане ПФР назвал возраст выхода военных на гражданскую пенсию

В ПФР рассказали, кто из бывших военных может дополнительно получать гражданскую пенсию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывшие военнослужащие и сотрудники силовых структур могут получать гражданскую пенсию при выполнении трех условий: наличие стажа, накопление минимальных пенсионных коэффициентов и достижение пенсионного возраста. В этом году возраст выхода на пенсию для мужчин составит 61,5 года, для женщин — 56,5 года, сообщает отделение ПФР по Курганской области.

«Бывшие военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов в дополнение к своей основной пенсии по линии силового ведомства могут получать гражданскую пенсию. Для этого им необходимо иметь стаж работы после увольнения со службы, накопить минимальные пенсионные коэффициенты и достигнуть пенсионного возраста. В этом году перечисленные параметры составляют 13 лет и 23,4 коэффициента, возраст — 61,5 год для мужчин и 56,5 лет для женщин», — говорится в сообщении.

Право на гражданскую пенсию будут иметь и бывшие военнослужащие, которые занимаются предпринимательской деятельностью. Для этого они должны платить за себя взносы на обязательное пенсионное страхование. По данным ПФР, сейчас в регионе числится около 2900 военных пенсионеров, которые также получают пенсию по старости.

Помимо этого, некоторые военные в отставке имеют право на ежемесячные денежные выплаты. ПФР предоставляет их бывшим военным, сотрудникам МЧС, органов внутренних дел, пожарным, ставших инвалидами при исполнении обязанностей, ветеранам боевых действии, семьям погибших военнослужащих, Героям России и СССР, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны и их семьям. Также с этого года ПФР переданы часть выплат от органов соцзащиты населения. Это выплаты беременным женам военнослужащих по призыву, ежемесячные пособия на ребенка призывника, компенсация коммунальных платежей семьям погибших и умерших военных, ежегодные выплаты на летний оздоровительный отдых ребенка.

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