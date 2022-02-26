Россиянам с 1 марта запретят выбрасывать часть мусора

Штраф за нарушение правил обращения с мусором будет достигать полумиллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 1 марта в России запретят юридическим лицам и предпринимателям выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, компьютеры и комплектующие. Теперь их обяжут сдавать отходы в утилизацию.

С 1 марта юридические лица и предприниматели в России будут сдавать в утилизацию бытовую технику, системные блоки компьютеров, платы и жесткие диски, передают «Известия». С 2021 года россиянам запретили выбрасывать 182 вида товаров. Штраф за нарушение правил обращения с мусором для физических лиц достигает четырех тысяч рублей, а для юридических — полумиллиона рублей.

По словам сопредседателя Экологической палаты России, члена научно-технического совета Минприроды России Вадима Петрова, необходимость утилизации обуславливается опасностью, которую в себе таят электронные устройства. «[Телефоны и аналогичные устройства] не должны выбрасываться в контейнер ТКО, поскольку их корпус изготовлен из пластмассы, а аккумулятор содержит ядовитые соединения», — добавил он.

«Такие отходы могут подвергать людей, животных и окружающую среду воздействию более тысячи токсичных веществ, таких как свинец, ртуть, кадмий», — подчеркнул директор по продуктам и технологиям «Группы Т1» Александр Рожков. По его словам, большая часть непереработанного и несожженного пластика превращается в серьезный загрязнитель, который потом попадает в пищевые цепочки, когда его поедают животные.

Ранее сообщалось, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в РФ выделят около 34 млрд рублей на борьбу с проблемами климата и экологии. Депутат Госдумы РФ Михаил Делягин назвал главную проблему зеленой энергетики.

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