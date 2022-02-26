Самолеты в Калининград изменили маршрут полета

Время полета до Калининграда увеличится Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из-за закрытия странами Прибалтики своего воздушного пространства самолеты в Калининград изменили свой привычный маршрут. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского аэропорта Храброво.

«При закрытии воздушного пространства странами Прибалтики рейсы в Калининград продолжат выполняться по измененному маршруту. Время полета увеличится, в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Храброво.

В Калиниграде отметили, что аэропорт продолжает работы в штатном режиме.«Аэропорт открыт, мы полностью готовы к обслуживанию рейсов», — заключили в Храброво.

Ранее Россия начала специальную операцию на территории по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это решение ряд европейских стран закрыли свое воздушное пространство для самолетов РФ, пишет «Национальная служба новостей». На данный момент воздушное пространство закрыли Великобритания, Болгария, Польша, Эстония, Латвия и Чехия. Россия в ответ закрыла свое воздушное пространство для ряда европейских стран.