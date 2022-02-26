Россия закрыла небо для Болгарии, Польши и Чехии

26 февраля 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

Самолеты из Болгарии, Польши и Чехии не смогут летать над территорией России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия приняла решение закрыть свое воздушное пространство для самолетов Болгарии, Польши и Чехии в ответ на аналогичные действия этих стран. Об этом сообщили в Росавиации. «В связи с недружественными решениями авиационных властей Болгарии, Польши и Чехии с 26 февраля 2022 года для авиаперевозчиков указанных государств вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории РФ. Это коснется и транзитных рейсов», — передает ТАСС сообщение Росавиации. В ведомстве отметили, что решение было принято в соответствии с нормами международного права как ответная мера. Теперь полеты из этих стран могут выполняться только при наличии особого разрешения. Ранее Россия начала специальную операцию на территории Украины. В ответ на это решение ряд европейских страны закрыли свое воздушное пространство для самолетов РФ, пишет «Национальная служба новостей». На данный момент воздушное пространство закрыли Великобритания, Болгария, Польша, Эстония, Латвия и Чехия. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия приняла решение закрыть свое воздушное пространство для самолетов Болгарии, Польши и Чехии в ответ на аналогичные действия этих стран. Об этом сообщили в Росавиации. «В связи с недружественными решениями авиационных властей Болгарии, Польши и Чехии с 26 февраля 2022 года для авиаперевозчиков указанных государств вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории РФ. Это коснется и транзитных рейсов», — передает ТАСС сообщение Росавиации. В ведомстве отметили, что решение было принято в соответствии с нормами международного права как ответная мера. Теперь полеты из этих стран могут выполняться только при наличии особого разрешения. Ранее Россия начала специальную операцию на территории Украины. В ответ на это решение ряд европейских страны закрыли свое воздушное пространство для самолетов РФ, пишет «Национальная служба новостей». На данный момент воздушное пространство закрыли Великобритания, Болгария, Польша, Эстония, Латвия и Чехия.