РБК: Mastercard исключила подсанкционные банки из системы

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Ограничения коснутся карт, выданных банками, попавшими под санкции Фото:

Платежная система Mastercard ввела ограничения для своих карт, выпущенных попавшими под санкции Совкомбанком, Промсвязьбанком, Новикомбанком, «Открытием» и ВТБ. В частности карты от вышеперечисленных эмитентов перестанут работать за границей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в платежной системе.

«Международная платежная система Mastercard разослала уведомления банкам, попавшим под блокирующие санкции США, о приостановке их участия в системе. Это ВТБ, „Открытие“, Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк», — сообщает РКБ со ссылкой на собственные источники на платежном рынке.

Карты, попавшие под ограничения, перестанут работать для расчета в других странах. Кроме того, с помощью них не получится провести платеж в иностранных интернет-магазинах.

Ограничение на проведение операций за рубежом начинает действовать 26 февраля с 17-18 часов по московскому времени. Сообщается также, что в России данные карты продолжат работать в обычном режиме, так как обработкой всех операций по ним в стране занимается федеральная система.

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Платежная система Mastercard ввела ограничения для своих карт, выпущенных попавшими под санкции Совкомбанком, Промсвязьбанком, Новикомбанком, «Открытием» и ВТБ. В частности карты от вышеперечисленных эмитентов перестанут работать за границей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в платежной системе. «Международная платежная система Mastercard разослала уведомления банкам, попавшим под блокирующие санкции США, о приостановке их участия в системе. Это ВТБ, „Открытие“, Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк», — сообщает РКБ со ссылкой на собственные источники на платежном рынке. Карты, попавшие под ограничения, перестанут работать для расчета в других странах. Кроме того, с помощью них не получится провести платеж в иностранных интернет-магазинах. Ограничение на проведение операций за рубежом начинает действовать 26 февраля с 17-18 часов по московскому времени. Сообщается также, что в России данные карты продолжат работать в обычном режиме, так как обработкой всех операций по ним в стране занимается федеральная система.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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