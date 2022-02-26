РБК: Mastercard исключила подсанкционные банки из системы

26 февраля 2022 в 22:04 Размер текста - 17 +

Ограничения коснутся карт, выданных банками, попавшими под санкции Фото: Антон Белицкий © URA.RU Платежная система Mastercard ввела ограничения для своих карт, выпущенных попавшими под санкции Совкомбанком, Промсвязьбанком, Новикомбанком, «Открытием» и ВТБ. В частности карты от вышеперечисленных эмитентов перестанут работать за границей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в платежной системе. «Международная платежная система Mastercard разослала уведомления банкам, попавшим под блокирующие санкции США, о приостановке их участия в системе. Это ВТБ, „Открытие“, Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк», — сообщает РКБ со ссылкой на собственные источники на платежном рынке. Карты, попавшие под ограничения, перестанут работать для расчета в других странах. Кроме того, с помощью них не получится провести платеж в иностранных интернет-магазинах. Ограничение на проведение операций за рубежом начинает действовать 26 февраля с 17-18 часов по московскому времени. Сообщается также, что в России данные карты продолжат работать в обычном режиме, так как обработкой всех операций по ним в стране занимается федеральная система. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Платежная система Mastercard ввела ограничения для своих карт, выпущенных попавшими под санкции Совкомбанком, Промсвязьбанком, Новикомбанком, «Открытием» и ВТБ. В частности карты от вышеперечисленных эмитентов перестанут работать за границей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в платежной системе. «Международная платежная система Mastercard разослала уведомления банкам, попавшим под блокирующие санкции США, о приостановке их участия в системе. Это ВТБ, „Открытие“, Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк», — сообщает РКБ со ссылкой на собственные источники на платежном рынке. Карты, попавшие под ограничения, перестанут работать для расчета в других странах. Кроме того, с помощью них не получится провести платеж в иностранных интернет-магазинах. Ограничение на проведение операций за рубежом начинает действовать 26 февраля с 17-18 часов по московскому времени. Сообщается также, что в России данные карты продолжат работать в обычном режиме, так как обработкой всех операций по ним в стране занимается федеральная система.