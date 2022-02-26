Сборная России снялась с Кубка мира по биатлону

26 февраля 2022 в 22:41 Размер текста - 17 +

В СБР заявили о дискриминации российских спортсменов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Союз биатлонистов России принял решение не участвовать оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU. Причина — несогласие с Международным союзом биатлонистов, который 26 февраля заявил, что российские и белорусские спортсмены будут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом и без гимна. «Союз биатлонистов России считает решение Международного союза биатлонистов … неправомерным, необоснованным и категорически неприемлемым. … Это прямая дискриминация российских спортсменов, не совместимая с принадлежностью к олимпийскому движению», — говорится в заявлении СБР, опубликованном в его telegram-канале. В СБР подчеркнули, что российские спортсмены не нарушали никаких правил IBU, чтобы их «лишили права выступать с национальным флагом и гимном». «Чтобы не подвергать российских спортсменов риску унижения и исключить угрозу их безопасности на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU, СБР принял решение не участвовать в этих соревнованиях», — заявили в СБР. Международный союз биатлонистов 26 февраля заявил, что из-за ситуации на Украине спортсмены из России и Белоруссии будут допущены к состязаниям только в «нейтральном» статусе, без собственных флагов и гимнов и другой национальной символики. Баллы они смогут зарабатывать только индивидуально, в зачет Кубка наций очки начисляться не будут. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Союз биатлонистов России принял решение не участвовать оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU. Причина — несогласие с Международным союзом биатлонистов, который 26 февраля заявил, что российские и белорусские спортсмены будут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом и без гимна. «Союз биатлонистов России считает решение Международного союза биатлонистов … неправомерным, необоснованным и категорически неприемлемым. … Это прямая дискриминация российских спортсменов, не совместимая с принадлежностью к олимпийскому движению», — говорится в заявлении СБР, опубликованном в его telegram-канале. В СБР подчеркнули, что российские спортсмены не нарушали никаких правил IBU, чтобы их «лишили права выступать с национальным флагом и гимном». «Чтобы не подвергать российских спортсменов риску унижения и исключить угрозу их безопасности на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU, СБР принял решение не участвовать в этих соревнованиях», — заявили в СБР. Международный союз биатлонистов 26 февраля заявил, что из-за ситуации на Украине спортсмены из России и Белоруссии будут допущены к состязаниям только в «нейтральном» статусе, без собственных флагов и гимнов и другой национальной символики. Баллы они смогут зарабатывать только индивидуально, в зачет Кубка наций очки начисляться не будут.