Сборная России снялась с Кубка мира по биатлону

Союз биатлонистов России принял решение не участвовать оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU. Причина — несогласие с Международным союзом биатлонистов, который 26 февраля заявил, что российские и белорусские спортсмены будут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом и без гимна.
«Союз биатлонистов России считает решение Международного союза биатлонистов … неправомерным, необоснованным и категорически неприемлемым. … Это прямая дискриминация российских спортсменов, не совместимая с принадлежностью к олимпийскому движению», — говорится в заявлении СБР, опубликованном в его telegram-канале.
В СБР подчеркнули, что российские спортсмены не нарушали никаких правил IBU, чтобы их «лишили права выступать с национальным флагом и гимном». «Чтобы не подвергать российских спортсменов риску унижения и исключить угрозу их безопасности на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU, СБР принял решение не участвовать в этих соревнованиях», — заявили в СБР.
Международный союз биатлонистов 26 февраля заявил, что из-за ситуации на Украине спортсмены из России и Белоруссии будут допущены к состязаниям только в «нейтральном» статусе, без собственных флагов и гимнов и другой национальной символики. Баллы они смогут зарабатывать только индивидуально, в зачет Кубка наций очки начисляться не будут.
Союз биатлонистов России принял решение не участвовать оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU. Причина — несогласие с Международным союзом биатлонистов, который 26 февраля заявил, что российские и белорусские спортсмены будут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом и без гимна. «Союз биатлонистов России считает решение Международного союза биатлонистов … неправомерным, необоснованным и категорически неприемлемым. … Это прямая дискриминация российских спортсменов, не совместимая с принадлежностью к олимпийскому движению», — говорится в заявлении СБР, опубликованном в его telegram-канале. В СБР подчеркнули, что российские спортсмены не нарушали никаких правил IBU, чтобы их «лишили права выступать с национальным флагом и гимном». «Чтобы не подвергать российских спортсменов риску унижения и исключить угрозу их безопасности на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU, СБР принял решение не участвовать в этих соревнованиях», — заявили в СБР. Международный союз биатлонистов 26 февраля заявил, что из-за ситуации на Украине спортсмены из России и Белоруссии будут допущены к состязаниям только в «нейтральном» статусе, без собственных флагов и гимнов и другой национальной символики. Баллы они смогут зарабатывать только индивидуально, в зачет Кубка наций очки начисляться не будут.