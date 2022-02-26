26 февраля 2022

Зеленский попросил признать действия РФ на Украине «геноцидом»

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Об этом украинский лидер попросил генсека ООН Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Лидер Украины попросил генсека ООН Антониу Гутерреша признать действия России как «геноцид украинцев» и лишить страну права голова в Совбезе ООН. Об этом украинский президент написал в Twitter.

«Лишить страну-агрессора права голоса в Совбезе ООН, квалифицировать российские действия и заявления как геноцид украинцев», — написал Зеленский в соцсети. Он добавил, что попросил об этом генсека ООН.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. Он добавил, что прямое нападение на Россию приведет к плачевным последствиям для агрессора. Владимир Зеленский в этот же день заявил, что разрывает дипломатические отношения с Москвой. На территории Украине введен режим чрезвычайного положения.

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Лидер Украины попросил генсека ООН Антониу Гутерреша признать действия России как «геноцид украинцев» и лишить страну права голова в Совбезе ООН. Об этом украинский президент написал в Twitter. «Лишить страну-агрессора права голоса в Совбезе ООН, квалифицировать российские действия и заявления как геноцид украинцев», — написал Зеленский в соцсети. Он добавил, что попросил об этом генсека ООН. Утром 24 февраля Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. Он добавил, что прямое нападение на Россию приведет к плачевным последствиям для агрессора. Владимир Зеленский в этот же день заявил, что разрывает дипломатические отношения с Москвой. На территории Украине введен режим чрезвычайного положения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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