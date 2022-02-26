Зеленский попросил признать действия РФ на Украине «геноцидом»

Лидер Украины попросил генсека ООН Антониу Гутерреша признать действия России как «геноцид украинцев» и лишить страну права голова в Совбезе ООН. Об этом украинский президент написал в Twitter.
«Лишить страну-агрессора права голоса в Совбезе ООН, квалифицировать российские действия и заявления как геноцид украинцев», — написал Зеленский в соцсети. Он добавил, что попросил об этом генсека ООН.
Лидер Украины попросил генсека ООН Антониу Гутерреша признать действия России как «геноцид украинцев» и лишить страну права голова в Совбезе ООН. Об этом украинский президент написал в Twitter. «Лишить страну-агрессора права голоса в Совбезе ООН, квалифицировать российские действия и заявления как геноцид украинцев», — написал Зеленский в соцсети. Он добавил, что попросил об этом генсека ООН. Утром 24 февраля Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. Он добавил, что прямое нападение на Россию приведет к плачевным последствиям для агрессора. Владимир Зеленский в этот же день заявил, что разрывает дипломатические отношения с Москвой. На территории Украине введен режим чрезвычайного положения.